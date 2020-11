El modelo ha acusado a la de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ de acercarse a Chabelita Pantoja solo por interés.

El cumpleaños de Chabelita Pantoja ha sido el detonante de una de las primeras peleas de ‘La casa fuerte’. Mientras que varios concursantes le estaban preparando un pequeño detalle a la hija de Isabel Pantoja, Asraf Beno y Samira protagonizaban un tenso rifirrafe que no dejaba en muy buen lugar al modelo.

Samira se había encargado de hacerle un pequeño regalo a Chabelita Pantoja para que la joven pasara un agradable cumpleaños dentro del reality de Telecinco. Sin embargo, esta iniciativo no le sentó nada bien a Asraf Beno que consideró que el gesto le iba a dejar en un segundo plano. «Me dejas mal a mi«, decía el que fuera concursante de ‘GH VIP 6’ (puesto que él no tenía ningún regalo para su chica).

Sin embargo, ahí no quedó la discusión. A la de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se le ocurrió la idea de hacerle una pancarta a la hija de la tonadillera en la que pusiera «Feliz cumpleaños». En un principio, la argentina pidió la ayuda del resto de concursantes, aunque finalmente fue ella quien se encargó de realizarla. Eso hizo que Beno montara en cólera y acusara a Samira de interesada por querer acercarse a su chica.

La tarta de cumpleaños también fue objeto de discusión puesto que Asraf pretendía hacerle una a su novia, mientras que a Samira se le ocurrió ponerse en los fogones para cocinar una «Cheesecake», algo que el maniquí no se tomó bien. Esto provocó que la tensión entre ambos creciera y la de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ corriera a su compañera para explicarle el motivo por el que no le iba a dar su regalo. «Te había preparado un regalo y tu novio me ha dicho que es por interés«, decía entre lágrimas.

Chabelita que asistía ojiplática a lo que estaba ocurriendo, se mostraba boquiabierta ante la situación mientras que le pedía una explicación a su chico. «Te conoce de dos días y te hace esto, eso es que quiere algo de ti», decía el marroquí. Tras escuchar esto, Samira no pudo contenerte y empezó a arremeter contra el joven: «Eres un ridículo, te sientes inferior. No tengo la culpa de que tengas la mente corta, no tienes imaginación».

Un cumpleaños lleno de sorpresas

Chabelita Pantoja ha vivido su cumpleaños más agridulce dentro de ‘La casa fuerte’. A pesar de que la organización le había preparado una pequeña sorpresa, lo cierto es que el hecho de recibir una llamada de su hermano, la desestabilizó por completo. En concreto, el DJ aseguró que no tenía que preocuparse por lo que estaba pasando fuera, a pesar de que la situación era grave. Además, el marido de Irene Rosales explicaba que ahora entendía mucho mejor a su hermana, a la que tacha de ser la niña de sus ojos. «Hoy hace 25 años que llegaste a mi vida, te pido perdón públicamente si alguna vez te he fallado. Eres la niña de mis ojos, te quiero mucho, te amo. La vida sigue, es difícil que esto coja buen camino, lo estoy pasando muy mal. Si fuera por mi, yo lo frenaba al momento, mucha gente lo sabe. Sé que esto va a seguir por parte de mamá. Para mí esto es lamentable», informaba el hijo de la tonadillera.

Además de esto, poco después Chabelita recibía un regalo de su hijo, el pequeño Alberto, algo que le emocionó y consiguió que volviera a sonreír. Dulce Lapiedra también quiso tener unas palabras para la joven en este día tan especial.

La discusión de Chabelita con Asraf

Todo empezó mientras que la pareja se encontraba en su habitación por la noche y Asraf notó que Chabelita estaba llorando por todo lo que había sucedido en la gala del pasado jueves. “¿Por qué estás así?”, preguntaba el modelo sin comprender el llanto de su chica. Entre lágrimas, la hija de la tonadillera le explicaba que estaba «rayada» por lo que le había contado Jorge Javier con anterioridad y se mostraba pensativa por lo que estuviera ocurriendo en su familia mientras que ella estaba encerrada.

Sin embargo, lejos de empatizar con su chica, Beno no consiguió entenderla y le dijo tajante: «Si estás mal por tu familia, a mí no me cuentes tonterías«. Ante esto, Chabelita no estaba entendiendo la actitud de su pareja, que no dudó en salir de la habitación para dejarla sola. “Hazte la víctima, ¿qué estás tratando de dejarme mal o algo?”, decía enfadado el joven antes de marcharse por la puerta mientras que la hermana de Kiko Rivera le preguntaba a dónde se iba (sin obtener respuesta).