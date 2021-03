Lucía y Manuel se liaron en el avión de vuelta de ‘La isla de las tentaciones’ pero cada uno tiene su versión lo que provoca un tenso encuentro

Lucía y Manuel abandonaron ‘La isla de las tentaciones’ tras una hoguera de confrontación en la que ella se marchó sola y él con un nuevo amor, Fiama. La pareja había acudido al programa con la intención de volver a recuperar la confianza en su relación después de las deslealtades de él. Algo que no ocurrió debido a que Manuel y Fiama vivieron su historia de amor en República Dominicana y la joven tuvo que ver como su novio le era infiel. Seis meses después, ambos se han visto las caras en el reencuentro con Sandra Barneda. Nadie se podía imaginar que la guerra iba a estallar entre los que fueran pareja en Cádiz. Han protagonizado un brutal enfrentamiento.

Lucía y Manuel cuentan su versión del beso que se dieron en el avión

Tanto Lucía como Manuel han confesado que ¡se liaron en el avión de vuelta! A pesar de que él se marchó de la mano con Fiama, una vez en el aeropuerto y en el avión tuvo un lío con la que fuera su novia Lucía. «Hablamos mucho en el avión. En resumen, son nueve horas. Me dijo que en nueve horas no iba a cerrar ni los ojos porque quería mirarme porque iban a ser las últimas nueve horas que me iba a ver en su vida. Lloró mucho. Me decía «Que guapa eres, cómo te he podido hacer esto, te quiero, te quiero». Cuando bajamos del avión, que no me fuera. Yo le dije que no quería nada», ha contado la joven.

«Yo estaba en estado de shock. Nos estuvimos besando», ha revelado. «A continuación de todo esto, al bajar del avión me dijo que no se iba en tren para Puerto del Real conmigo. Que se quedaba en Madrid con la otra», cuenta mientras él estaba viendo todo desde la sala del visionado y con una versión muy diferente a la de la gaditana.

«Estaba muy quemado. Mi relación era una mierda. Estaba cansado de prohibiciones y de celos. Yo he aguantado mucho también. Si perdonas, olvidas. No me lo tienes que recordar todos los días», explicó Manuel al sentarse con Sandra. Y según Manuel, se estuvieron «liando todo el tiempo». «Nos liamos todo el tiempo. Me dijo que nos fuéramos de Puerto del Real, que nadie tenía por qué enterarse. Ella estaba obsesionada conmigo. Le pidió ir a mi casa a oler la ropa, tocar la cama…», aseguró.

La pareja vuelve a discutir con Sandra Barneda y Fiama de espectadoras

A lo largo de todo el reencuentro, Lucía y Manuel han protagonizado un brutal enfrentamiento donde Sandra Barneda y Fiama no daban crédito. Viendo lo que estaba ocurriendo, la presentadora ha pedido a Fiama que abandonara el programa para seguir hablando con los dos protagonistas. De hecho, hasta en más de una ocasión, la periodista tiene que calmar las aguas tras el brutal reencuentro.