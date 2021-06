«Tienes un pedazo de novio, me cayó bien desde el primer día en la convivencia. Siempre intenté acercarme a él por su bondad», decía la prima de Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja está pasando por un fin de semana de lo más agridulce después de que el pasado viernes sufriera una encerrona y tuviera que verse las caras con su primo, Kiko Rivera, y ajustar cuentas con el por la guerra abierta que mantiene con Isabel Pantoja. Este domingo, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha vuelto a protagonizar un tenso reencuentro al coincidir en el plató de ‘Supervivientes’ con Sylvia Pantoja.

Anabel Pantoja ha explicado que conoció a Sylvia Pantoja años atrás en un conocido local de la capital madrileña y, tras esto, dejaba claro que no quería tener ningún tipo de relación con la prima de su tía, Isabel Pantoja. Eso sí, para aliviar tensión entre ambas aseguraba que le había gustado el concurso que había hecho, a pesar de algunos pequeños detalles.

«Me he levantado porque hay que recibir a los concursantes y me quito el sombrero porque ha aguantado durante dos meses allí«, decía Anabel Pantoja mientras que la exconcursante del reality de aventuras alardeaba de la buena relación que había mantenido con Omar Sánchez. «Tienes un pedazo de novio, me cayó bien desde el primer día en la convivencia. Siempre intenté acercarme a él por su bondad, pero quería poner la barrera entre nosotros. No soy nada interesada, yo solo quería dejar claro que no tengo nada en contra de ti, pero quería que se apaciguara la cosa», lamentaba la cantante.

Conforme transcurrían los minutos, Sylvia Pantoja comenzaba a justificar su actitud pesimista en el concurso debido a la convivencia con Lara Sajen y se preguntaba de dónde habían sacado a la participante a la hora de hacer el casting del programa. «¿Perdona?», le recriminaba Anabel Pantoja sin pelos en la lengua mientras que el resto de compañeros le recriminaran algunos comentarios transfobos. A partir de entonces, ni corta ni perezosa, la sobrina de Isabel Pantoja le echaba en cara a la recién expulsada la envidia que sentía hacia la tonadillera.

«Estoy harta de la palabra envidiosa. ¿Envidia de qué? ¿Envidia de mi cara? ¿Del cuerpo? ¿De la voz? Isabel es una gran artista, pero no me cae ni bien ni mal», decía enfadada Sylvia Pantoja. Ante esto, la colaboradora de ‘Sálvame’ no dudaba en responder con ironía: «¡Eres muy guapa! Paquirri se enamoró de ti, que seas muy feliz… al final se te ha visto la patita. Ya te gustaría a ti tener la carrera de mi tía. ¿Se puede ser mejor cantante que cuando te piden que cantes tus canciones no te sabes ni la letra?».

La tensión entre ambas iba creciendo y Anabel Pantoja recriminaba a la Sylvia que comenzara a jugar y comparar la edad de la tonadillera con la suya. «Más quisieras tú llegar a la suela de los tacones de mi tía, estás jugando con la edad y te has quitado 11 kilos porque vienes de ‘Supervivientes’. Habrás aguantado dos meses, pero siempre estaba con pegas, no sé si pensaba que ibas a un resort«, finalizaba la sobrina de la interprete de ‘Marinero de luces’.

La acalorada discusión de Anabel Pantoja y Kiko Rivera

El pasado viernes, Kiko Rivera se sentaba en el ‘Deluxe’ para hablar de los nuevos frentes que se le habían abierto en relación a su guerra abierta con su madre y su tío Agustín. Al final de su entrevista, el DJ se veía las caras con Anabel Pantoja y le echaba en cara que no hubiera estado a su lado en sus momentos tan difíciles.

La colaboradora de ‘Sálvame’ se limitaba a dejarle claro a su primo que le respetaba en todas las decisiones que toma su primo, aunque insiste en que no quiere meterse en medio de la guerra entre él y la tonadillera. Una decisión que el interprete de «Cicatriz» no consigue entender: «Tú antes dabas la vida por mí y ahora no. No estás a la altura. Cuando me has necesitado, he dado la cara por ti, pero ahora tú no me apoyas».

«Jamás me interpondré entre tú y mi madre porque sé el cariño que existe entre ambas. Tú me quieres, ¿no? ¿Tú vendrías a mi casa para que te enseñe como son las cosas aunque luego tomes la decisión que quieras?«, pedía el hijo de la tonadillera provocando que Anabel Pantoja abandonara el plató al grito de «no quiero problemas».