Hugo Sierra se ha convertido en el protagonista de la final de ‘Supervivientes’, pero no porque haya sido de ganador de la edición y tampoco por quedar entre los tres finalistas. Y es que parece que el hecho de no haber llegado a la final no le ha sentado muy bien al concursante. Dejando este a un lado, este domingo se celebraba la gala final del programa para poner las cartas sobre la mesa de todo lo que ha pasado durante los tres meses de concurso.

Jorge Javier Vázquez ha querido interesarse por lo que piensa Hugo Sierra de la ruptura de Gianmarco Onestini y Adara Molinero. Hay que recordar que la pareja decidió poner fin a su relación mientras Hugo se encontraba en Honduras. «Lo sé, era obvio», ha respondido Hugo al presentador de televisión. “Era bastante evidente que eran dos telediarios”, ha explicado el cuarto semifinalista sobre la ruptura de su expareja y el italiano.

En este momento, Ivana, que mantuvo una relación con Hugo en la isla durante unas semanas, ha querido lanzarle un zasca en pleno directo que ha sido aplaudido por muchos concursantes: «A ver, la nuestra tampoco duró más de dos telediarios», ha dicho entre risas.

Los dos protagonistas de la historia de amor en Honduras no podían contener la risa y Jorge Javier Vázquez se atrevió a bromear sobre lo que Hugo Sierra e Ivana Icardi tuvieron en los Cayos Cochinos: “Lo vuestro, sumando todo, fueron tres cuartos de hora, ¿no?”.

«Las cosas están muy bien, Gianmarco está en Bolonia», le ha comentado el presentador de televisión. Hugo Sierra ha querido ir más allá y le ha comentado que él no se refería a la historia de amor entre su expareja y Gianmarco, sino que él tenía la intuición de que había un lío más gordo.

En este momento, Jorge Javier le ha dicho que sí, que Adara y su padre no se hablan. «Adara con su padre no se habla…», concretaba el presentador. «Ah… y eso… ¿es normal?», preguntaba Hugo. «Su padre la tiene bloqueada en el WhatsApp… la tiene bloqueada él…». Jorge Javier ha querido saber si Elena, su madre, sabía esto. «Espero que hagan las paces», dice ella.

«Parece que está cabreado, os habéis juntado dos cabezones. Sois los dos como el mundo contra mí», le explica Jorge Javier. «Olfateo algo que no sé qué es», dice Hugo, que no sabe qué pesar sobre todo lo que ha ocurrido en relación a Adara durante todos los meses que él ha estado en Honduras.

Hugo Sierra explica el motivo de su plantón en ‘Supervivientes’

Unos días después de la celebración de la última gala, Hugo Sierra ha dado la cara y ha justificado su ausencia en el momento en el que Jorge Pérez se proclamaba como ganador del reality de aventuras. El uruguayo ha asegurado que el hecho de no estar presente está justificado y no ha dudado en lanzarle un dardo envenenado a Jorge Javier Vázquez.

Una vez finalizado el concurso, Hugo Sierra ha vuelto a recuperar su móvil y a partir de un directo en Instagram ha explicado cómo vivió él la final de ‘Supervivientes’. «Me parecía inútil seguir ahí, era el momento de Jorge y yo no iba a ser tan hipócrita de ir a felicitarle», aseguraba y dejaba claro que él se sentía como el verdadero ganador del programa. «Jorge no me gusta como ganador, siempre he dicho que a mí me gusta otro tipo de concursante, me gusta la gente que se moja un poco más», sentenciaba.

El padre del hijo de Adara Molinero ha hecho hincapié en que no va a pedir disculpas porque no considera que haya hecho un mal gesto: «Diga lo que diga se me va a criticar. Me da lo mismo, me la suda, me la sopla». No contento con todo esto, el ganador de ‘GH Revolution’ también tuvo palabras para Jorge Javier Vázquez después de las palabras que tuvo el presentador hacia él: «Se ve que no me quiere mucho, eso se sabe. Pero no hay que darle el gusto».

Durante su despedida después de quedarse cuarto finalista, Hugo Sierra dio un discurso en el que anunció que dejaba la televisión: «He estado reflexionando estos días y los realities no son para mí. Soy el ganador de esta edición. Dejaré de hacer realities. Me dedicaré a mi profesión. Hasta aquí llegó mi historia televisiva porque no tengo el temple para esta historia», anunciaba el que fuera concursante también de ‘Gran Hermano’. Unas palabras que ni el presentador ni los colaboradores se creyeron. Además, esta declaración hizo que Jorge Javier Vázquez estallara contra él.