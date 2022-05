Este jueves, se ha celebrado una nueva gala de ‘Supervivientes‘ cargada de momentos de tensión. Conforme pasan los días y las semanas, los concursantes van desanimándose por la falta de comida y por el cansancio que suponen las pruebas y el hecho de la convivencia. Aún más si cabe para el equipo de los Fatales, que tienen más complicaciones y menos comodidades que los Royales. A estas cosas hay que sumarle las disputas entre ellos, que en ocasiones hace que las cosas se magnifiquen y lleguen a perder los nervios. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a Yulen, que se ha roto y posteriormente se ha enfrentado brutalmente contra Nacho Palau. Un momento muy tenso que se ha vivido en la palapa frente al resto de compañeros y Lara Álvarez, y con Jorge Javier Vázquez en el plató.

Los concursantes han recordado el robo de un pollo y han saltado chispas en la palapa

Todo ocurría cuando los Fatales recibían un pollo con patatas como recompensa y los Royales ejercían su derecho a robo y se lo quitaban a Anuar de las manos. En aquel momento, Anuar estallaba: «¡Me cago en tu puta madre! ¡Sois unos asquerosos todos!». «¡Sois unos gilipollas todos!», añadía Anabel. Este jueves han vuelto a ver esas imágenes y Yulen se ha derrumbado al principio para posteriormente entrar en ira contra Nacho Palau. «Estoy pasando hambre», ha comenzado gritando Yulen Pereira completamente desbocado tras haber recordado las imágenes del robo del pollo.

«Son unos falsos, ¡qué poca vergüenza, chaval!», le respondía Nacho Palau. Algo que ha hecho que Yulen todavía estallara más contra el ex de Miguel Bosé e incluso ha terminado mandándolo a la mierda. «Tú si que no tienes vergüenza. Nunca robaría comida, os estáis riendo y haciendo cancioncitas y lo estamos pasando mal. Los huevos para ti, estoy pasando hambre. ¡Vete a la mierda!», le ha espetado entre gritos. Ambos han protagonizado un fuerte enfrentamiento y un brutal cara a cara por el que ha tenido que intervenir Jorge Javier Vázquez y pararle así los pies a ambos, ya que no pueden permitir ese tipo de vocabulario ni broncas en el programa.

Jorge Javier Vázquez media entre los dos grupos

Jorge Javier, al ver cómo se estaba subiendo de tono al discusión entre ambos grupos y tras cerciorarse de las explicaciones de cada uno y los gritos, ha querido analizar lo sucedido e intentar de poner un poco de cordura: «Estáis en un concurso en el que se vive todo al limite, no pensaríais que os tendrían que dar las gracias. A lo mejor de lo que se queja Yulen, que no lo sé, es de la celebración de ese triunfo ante la situación desesperada de otros. Hay que saber ganar también».

