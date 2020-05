El pasado jueves, Ivana Icardi se convertía en la última expulsada de ‘Supervivientes 2020’. Después de dos meses de intenso concurso en el que mantuvo un apasionado romance con Hugo Sierra, una historia que finalmente se vio rota, la argentina daba por terminada esta aventura televisiva en condiciones extremas. Ha demostrado ser una intrépida y competitiva concursante durante su paso por los Cayos Cochinos, pero también ha acusado un importante cambio de peso.

Después de verse por primera vez en el espejo, Ivana no salía de su asombro mirando su nueva silueta por delante y por detrás. “Estoy flipando, esta no soy yo, soy un ‘chupa chups’, solo tengo cabeza”, indicaba. La bascula señalaba que había perdido nada menos que 13,700 kg. Si repasamos sus imágenes del antes y después del concurso, el cambio es totalmente espectacular. Algo que no solo es notable en su cuerpo también se han afinado las facciones de su rostro.

La decepción de Ivana

Se marcha del reality con un sabor agridulce después de su ruptura con Hugo Sierra. «Estoy muy decepcionada. A día de hoy, han pasado días, semanas… no lo entiendo. Sigo en bucle con lo mismo. Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera con su vida, a enamorarse y desenamorarse, pero no entiendo los motivos», reconocía muy sentida. Añadía que su amor había sido completamente sincero, pero no entendía ese desenlace después de una prueba en la que ella batió al que era su pareja.

«Si yo le hubiese hecho algo malo, pero no fue así, hace dos días me estaba diciendo que estaba enamorado de mí y después de una prueba me deja», recordaba. Sobre lo que ha podido pasar, ha indicado que ha tejido muchas teorías, incluso, ha llegado a valorar posibles estrategias. «Verdaderamente lo amo, siento mucho respeto por él a pesar de todo lo que ha pasado. Me ha dicho cosas muy feas. A pesar de todo, no quiero dar un veredicto. Quiero hablar con él y que me dé una explicación lógica cuando salga», señalaba desde ‘Conexión Honduras’.

Ivana y Hugo han protagonizado el único romance de esta última edición de ‘Supervivientes’. Una relación que en un principio algunos vieron con recelo e, incluso, llegaron a pensar que se trataba de una estrategia. Hugo, expareja de Adara Molinero y padre de su hijo, manteniendo una relación con la argentina quien también había tenido un idilio con Gianmarco cuando coincidieron en ‘GH’ Italia.

‘Supervivientes 2020’ afronta la recta final del concurso con los ánimos muy tocados por parte de sus participantes. Los últimos nominados son Hugo Sierra, Jorge Pérez y Elena Barranco. Esta edición será recordada por ser la más extrema de todas, marcada por la crisis sanitaria.