En alguna ocasión ha hablado de su falta de interés por tener pareja. A sus 45 años, Kiko Hernández no comparte su vida con nadie. Lo del amor parece no ir con él. Y, tal y como ha confesado, el tema del sexo, tampoco. Hace justo un año confesaba ser «asexual» durante la emisión de ‘Sálvame‘. Este jueves ha vuelto a reiterarse en su discurso. Y ha vuelto a recordar a la audiencia del programa que los asuntos de alcoba no son en absoluto de su interés…

«Si no tienes sexo… es que soy asexual»

Su confesión ha surgido después de que Carlota Corredera anunciara en el programa que desvelarían el nombre de cuatro colaboradores «heterosexuales» relacionados con una información que darían a conocer en breve. En ese momento, el madrileño ha comentado que él se queda fuera de esa clasificación. “Yo me quedo fuera porque primero yo soy asexual, segundo yo no salgo nunca de fiesta”, espetaba.

La presentadora no ha ocultado su asombro y le ha preguntado si este tema lo ha abordado alguna vez. Así, le ha preguntado: “¿Lo has hablado con alguien?”. El aludido le ha contestado de manera tajante. “Hombre, si no tienes sexo… es que soy asexual”. La de Vigo dejaba caer que lo que decía era cuestionable: «Yo creo que es más complicado lo de ser asexual”. Pero Kiko insistía: “Asexual es que no tienes sexo. Bueno da igual».

No es la primera vez que el colaborador habla públicamente de su falta de apetito sexual. En octubre de 2020 comentaba con sus compañeros de Telecinco, en riguroso directo, el porqué de su soltería. Después de una larga temporada sin tener a nadie a su lado, no siente deseo alguno de meterse en faena… Los asuntos de alcoba le son ajenos. Tiene ero interés por tener una experiencia cuerpo a cuerpo. Simplemente, le da pereza. Él lo tiene asumido. «Yo soy cerrado y además asexual. Soy asexual total. ¿Que surge? Pues ha surgido… Pero que no hay ningún complejo ni nada», aseguraba.

Habla sin pudor de su falta de libido: «Es que no me apetece»

Aquella tarde, Jorge Javier Vázquez le preguntaba cuánto tiempo llevaba sin tener relaciones sexuales. El colaborador no hizo el más mínimo amago en disimular: lleva en dique seco bastante tiempo… «¡Uf! Cuatro años… Es que no me apetece. Si me apeteciera, ¿te crees que no lo haría?», soltaba. «La única preocupación que tengo ahora mismo es perder los tres kilos que he engordado en vacaciones, con el confinamiento y con el Covid-19”. Lo tiene muy claro: quiere seguir soltero ¡y entero!