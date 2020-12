«Tengo mogollón de citas a la semana con gente de Tinder o de Grinder. Estoy conociendo a gente muy interesante. He vuelto a la calle, lo necesitaba», ha afirmado el presentador.

Muchas verdades y alguna que otra mentira, Jorge Javier Vázquez se ha sometido al polígrafo en ‘Sábado Deluxe’ donde ha tocado todos los temas. Desde el gran amor de su vida, Paco, pasando por sus confidencias sexuales más íntimas, recordando el fuerte y sonado enfrentamiento que mantuvo con Belén Esteban hace unos meses y sin olvidar uno de los datos que a más de uno le gustaría saber: el dinero que tiene en el banco.

Ha sido rotundo al responde que sabe perfectamente la cantidad que atesora su cuenta corriente: «Al céntimo», decía. Ha explicado cuál fue siempre su máxima preocupación cuando comenzó a trabajar en televisión: «Ahorrar por si me decían adiós». Reiteraba que el día que se despida de la audiencia hará «un Marisol» y no volverá a aparecer ante los focos.

No ha entrado en detalles sobre el dinero que tiene, pero ha aclarado que no cobra más de cinco millones de euros al año: «Pero me gustaría». Asimismo reconocía que si hubiese pillado la época dorada de la televisión «media España sería mío. Antes se pagaban cantidades alucinantes. Ahora no». El polígrafo también ha revelado que se cree «el mejor presentador de la historia de la televisión. Aunque en un principio ha negado esta máxima, Conchita indicaba que mentía.

Ha recordado la gran historia de amor de su vida con Paco con las siguientes palabras: «Me ha quedado algo brutal. Viví el enamoramiento a nivel físico, estar enamorado y tener el estómago esas cosas, solo lo he vivido con él», explicaba. «Como sé lo que es el amor lo que venga tiene que ser al menos igual. Me cuesta creer que me pueda volver a pasar. Es una de las personas más importantes de mi vida, sin duda».

También ha contado la época de promiscuidad que atraviesa actualmente. «Tengo mogollón de citas a la semana con gente de Tinder o de Grinder. Estoy conociendo a gente muy interesante. He vuelto a la calle, lo necesitaba». Sin embargo, señalaba que ha tardado muchos años en pasármelo bien con el sexo. «Era mucho más cortado. Desde luego cuando era jovencito no me lo pasaba tan bien».

Ha revelado que nunca se ha acostado «con famosos». Eso sí, indicaba que había «rematado» con alguno de los invitados con los que había coqueteado en el plató de Mediaset. «Yo me hubiera acostado con Antonio Rossi, ahora no. Cuando ya conoces mucho a una persona entras en una fase que no es lo mismo». Últimamente ha afirmado que le habían dado calabazas: «Uno se asustó por el tema de la popularidad y era impresionante». Ha reconocido que la fama no le está encerrando en sí mismo, pero en ocasiones había sido un contratiempo en cuestiones sexuales.

Su enfrentamiento con Belén Esteban

La colaboradora, una de las que ha protagonizado uno de las discusiones más sonadas con el presentador por la gestión del Gobierno durante la pandemia, le preguntaba si le constaba que no hablaba con él de política porque creía que era un «déspota y un dictador». «Muchas veces no nos gusta ver en los demás detalles que tenemos nosotros. Yo creo que tú tienes puntos tan taxativos como el mío. Tú eres, a veces, muy poco tolerante. Es la teoría del espejo», le decía Jorge Javier a Belén. La de Paracuellas le confesaba cómo vivió aquel altercado durante el que se planteó, muy seriamente abandonar su puesto en ‘Sálvame’.