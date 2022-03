El amor vuelve a surgir en la casa de ‘Secret Story’. Adrián y Marta han dado al fin el paso que llevaban aplazando desde casi el inicio del concurso y es que las chispas saltaban entre ellos y todo hacía indicar que Adrián sentía lo mismo que Marta y que la amistad se empezaba a desdibujar para dar paso a un romance bajo la atenta mirada de los espectadores del programa. Él ya ha dicho en varias ocasiones que no estaba abierto a una relación amorosa y menos aún dentro del concurso, pero parece que el paso de las semanas ha minado su determinación y ha decidido lanzarse con la joven con la que ha hecho buenas migas desde el inicio de la convivencia. Ahora, un beso apasionado lo ha cambiado todo.

Vídeo: Twitter

El beso que marca el inicio de su romance surgió después de una noche de tensión en ‘Secret Story’. Rafa y Carmen han puesto en duda la veracidad de los sentimientos de Adrián y Marta, destacando la posibilidad de que quieran iniciar una “carpeta”, como así suelen llamarse los romances que son muy bien vistos de cara a la audiencia y que asegura la supervivencia de los amantes en el concurso. Cabreado, Adrián ha optado por darle un beso a Marta y dejar que sean sus actos los que hablen por él mismo. Lo hizo levantándose por sorpresa y dirigiéndose directamente a la cocina donde estaba su chica. Sin previo aviso, le plantó un beso que dejó descolocada a la propia Marta, además del resto de concursantes que presenciaron el apasionado momento y que celebraron con ilusión al estar ante una nueva historia de amor dentro de ‘Secret Story’.

“¿Por qué ahora?”, se preguntaba Marta sin dar crédito a que Adrián se había lanzado a plantarle un beso en la boca, después de confesar que también tuvo dudas sobre si le gustaba Virginia, quien también estaba sintiendo algo por él, aunque su expulsión puso trabas a su historia de amor. “He ido a la cocina y le he dado un beso y ahora mismo me metería debajo del suelo de la vergüenza que me está dando”, reconocía Adrián tras su importante gesto, un paso al frente en su relación con Marta, pero seguro de que ha hecho lo correcto: “Hay cosas que no se pueden evitar. Tengo una mezcla de inseguridades”, confesaba el concursante, que ya reconoce que desde las primeras semanas se fijó en Marta, aunque no se veía cómodo mostrando sus artes de seducción en televisión y por eso no se había atrevido a dar el paso. Vea el vídeo del momentazo en la gala de este jueves.

“La primera semana ya Héctor dijo que veía algo entre nosotros y nos habíamos negado a verlo”, recordaba Adrián al hablar sobre los sentimientos con Marta que había optado por no compartir con nadie por mera vergüenza. Carlos Sobera ha querido saber cómo ha recibido este beso Marta y si esto cambia las cosas entre ellos: “Vamos a dejar fluir y a no forzar nada. Estoy a gusto con él y me apetece seguir viviendo esto”, aclaraba ella, feliz por haber sentado las bases de una relación más allá de la amistad con el chico que le gustaba desde el inicio de ‘Secret Story’.

Te interesará saber...