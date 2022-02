Ya se ha confirmado el nuevo personaje VIP que entrará en ‘Secret Story’. Tras la presencia de Isa Pantoja será Carmen Lomana quien coja el testigo. El próximo jueves la socialité entrará en la ‘Casa de los Secretos’ y promete acudir pisando fuerte. «Yo voy a poner un poco de orden», ha afirmado durante la conexión en directo que ha hecho este mismo domingo con el programa.

Carmen Lomana ha afirmado vivir esta nueva aventura televisiva con mucha ilusión y ganas de pasarlo bien. «No conozco demasiado a los concursantes, pero creo que es mejor porque así voy a entrar sin prejuicios. Sin saber lo que me voy a encontrar. Tengo una ligera idea de alguno de ellos». Además, su paso por la casa de Guadalix marcará un antes y un después en la convivencia. «Que se preparen. Yo voy a poner un poco de orden y a enseñarles a comportarse. Seguro que lo vamos a pasar bien porque se puede enseñar sin humillar a nadie».

La ilusión de Carmen Lomana

«Me hace mucha ilusión y estoy deseando entrar en la casa y a ver qué pasa». Asimismo ha destacado que no tiene pensado presentar ningún tipo de problema en la convivencia ya que su objetivo principal es pasárselo bien y está abierta a vivir una gran experiencia. «Seguro que ellos también me van a enseñar a mí muchas cosas. No te olvides que yo hice ‘Las joyas de la corona’, fue un programa muy bonito y todavía sigo en contacto con algunos chicos y chicas que estuvieron allí».

Toñi Moreno también ha bromeado con Carmen Lomana sobre si su corazón está actualmente ocupado. «Te he preguntado si tienes un novio y has asentido. Me quedo muerta porque somos amigas y no me lo habías contado», le ha dicho la presentadora. «Tampoco tú me cuentas quién es tu novio o tu novia», ha contestado la socialité. La de Sanlúcar de Barrameda no podía más que tirar de humor con el tema: «Estaría loca por contártelo si lo tuviera. En cuanto aparezca te lo contaré».

Su trayectoria televisiva

No es la primera ocasión en la que Carmen Lomana, de 73 años, se atreve con un reality. La colaboradora es una vieja conocida de la pequeña pantalla, también de Telecinco donde ha participado en ‘Supervivientes’ y ‘¡Más que baile!’, entre otros muchos espacios. En 2018 pudimos ver su destreza en los fogones gracias a su paso por ‘MasterChef Celebrity’ donde quedó a tan solo dos programas de la semifinal. Seguro que esta nueva experiencia en la ‘Casa de los Secretos’ no pasa inadvertida y nos sorprenden con su habitual y característico desparpajo.