En las redes ha estallado una polémica al ver un vídeo. Algunos dicen que demuestra que en ‘La última tentación’ se consume drogas, pero el protagonista ha explicado qué se ve realmente en el vídeo viral. ¡Dale al play!

Mucho se ha opinado sobre el perfil de jóvenes que acude a ‘La isla de las tentaciones’, ahora llamado ‘La última tentación’ al juntar en una misma villa a los protagonistas de las tres primeras ediciones. Su facilidad a la hora de caer en la tentación les valió un pase para República Dominicana, pero son muchos los que en las redes sociales especulan con la posibilidad de que en el programa se consuma algo más que alcohol durante las fiestas que finalmente terminan en infidelidades varias y mucho contenido para comentar. Hay quien ha entendido en el vídeo que acompaña a estas líneas un supuesto intercambio de sustancias ilegales entre Isaac Lobo y Óscar en esta nueva edición, lo que aviva el rumor de un presunto consumo de drogas en el espacio. Harto de tanta tontería, ha sido Isaac el que ha tomado la palabra para desmentir algo que considera totalmente absurdo.

“Me estáis pasando mucho el vídeo del debate”, comenzaba a explicar Isaac Lobo a sus seguidores al ver cómo incesantemente le llegaban mensajes sobre un vídeo mostrado en ‘El Debate de las Tentaciones’. En el vídeo se ve un gesto que ha despertado las sospechas de todos y en el que Óscar le entrega algo de manera sutil a Isaac y que no llega a verse qué es. Pues la explicación del joven parece tan sencilla que muchos no se creen, pero a veces no hay que optar por teorías conspiranoicas cuando la evidencia es aplastante: “Quiero aclarar que en televisión no se puede fumar y yo le dejé el mechero a Óscar. Cuando acabó, me devolvió el mechero y ya está”, aclaró incrédulo de la bola que se estaban inventando en las redes sociales y cuyas acusaciones revisten gravedad.

Es cierto que, según la normativa televisiva, está prohibido mostrar imágenes de gente fumando o cualquier objeto que incite al consumo de tabaco, con la única finalidad de proteger a los menores de estas exposiciones y evitar que comiencen a fumar siguiendo el ejemplo de presuntos ídolos televisivos. Es por ello que no se muestra nunca mientras fuman en los realities e incluso se les invita a ir a una sala especialmente destinada para tal finalidad y a la que van solo, para no aprovechar para hablar y no ser captados por las cámaras. Es precisamente lo que esgrime Lobo para defender al programa de tan feas acusaciones sin fundamento y es que en el vídeo que ha causado furor en las redes tan solo se ve el intercambio de un objeto de mano a mano, aunque haya quien prefiera ver otra cosa.