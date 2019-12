Adara Molinero, Mila Ximénez y Alba Carrillo se batirán en duelo el próximo jueves 19 de diciembre. La que cuente con más apoyos se proclamará como vencedora de ‘GH VIP 7’ y desde ‘Sálvame’ llevan semanas orquestando una campaña a favor de su compañera. Una bancada de apoyos a la que se han subido todos los colaboradores del programa de Telecinco a excepción de uno de ellos.

Chelo García Cortés no está dispuesta a brindar su apoyo a Mila Ximénez, algo que ha desencadenado un fuerte encontronazo verbal entre ella y el resto de sus compañeros. Especialmente tenso ha sido su cara a cara con María Patiño. La primera está muy decepcionada con Mila y a la segunda no le gustó nada que prefiera que gane Adara antes.

Ver esta publicación en Instagram El emocionante reencuentro de @milaximenezoficial con su hija Alba ❤️ Una publicación compartida de Sálvame (@salvameoficial) el 12 Dic, 2019 a las 2:50 PST

Chelo sacó a relucir las rencillas que tiene con Mila, pero sorprendentemente no es por ella sino por su pareja, Marta Roca: «No me ha gustado el concurso de Mila, los dos primeros meses no me ha gustado ver a esa Mila Ximénez y ¿quieres que te diga una cosa?, le decía cabreada a María Patiño. «Porque no me ha gustado el trato que le ha dado a mi mujer, ¿quieres más? Me parece una falta de respeto».

El rencor de Chelo García Cortés

María Patiño y el resto de tertulianos de ‘Sálvame’ no daban crédito a lo que estaban escuchando y la tachaban de rencorosa. Lo que parece es que no está dispuesto a perdonarla tan fácilmente: «A mí se me ha dicho de todo en este plató. Kiko pidió mi expulsión, Mila ha propiciado todos los insultos del mundo. ¿Cómo queréis que lo arregle si no ha dejado títere con cabeza?» ¿Qué dirá Mila Ximénez cuando salga y vea que su compañera no ha querido apoyarla?