Rosa Benito defiende a Antonio Canales y estalla contra ‘Sálvame’

La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ considera «humillante» la manera en la que se comunicó el despido al bailarín, en pleno directo.

Rosa Benito ha sido una de las voces que se ha alzado públicamente para defender a Antonio Canales tras su inesperado despido de ‘Sálvame‘. Un despido que le fue comunicado en directo por Carlota Corredera y que ha despertado un sinfín de titulares. Y es que tanto en las redes como en la televisión, su cese, y la manera en la que esta se ha producido, ha generado un debate y no pocas críticas hacia el programa.

La colaboradora de ‘ya es mediodía’ ha manifestado estar de acuerdo con las palabras del bailarín, quien se ha quejado por los malos resultados de audiencia del formato en el que es su «peor verano». “‘Sálvame’ se va a pique. Nos ganan hasta las teleseries“, decía antes de marcharse definitivamente. «Sálvame’ es verdad que era un programa que antes te reías, te lo pasabas bien, que llorabas, que cantabas, que volvías, que te ibas… Pero es que ahora lo que se ve es que, y parece que a la gente no le gusta, es tanta pelea, tanto lloro… Es que ahora la gente no se ríe», contaba en el ‘Fresh’.

«Que te digan que te vas durante toda una tarde es humillante»

«Yo me acuerdo cuando hacían una hoguera, cuando Karmele se ponía a comer el Danone, cuando te ponías a planchar”, ha recordado la de Torrejón de Ardoz. Pare ella, los mejores momentos del programa, los más divertidos, son parte de la historia. No comparte, en absoluto, que se le dijera al sevillano que no contarían con él en directo: “Que te digan que te vas durante toda una tarde es humillante para la persona. Cuando es una persona que le van a dar la Medalla a las Bellas Artes».

«Que te digan que te vas así, en medio del público, te causa… sabes a lo que estás jugando, sabes el tipo de programa que es. No le están juzgando como bailaor, le están juzgando como colaborador. Y es verdad que si crees que en tu programa algo no está funcionando lo podrías decir antes de que te echen», añadía. Para Rosa Benito, “muchos de los que están en Sálvame piensan como Antonio Canales“. Ella, que ha trabajado varios años como colaboradora en el programa, cree que otros compañeros comparten la misma opinión que el sevillano. «Que lo que ha dicho Canales, mucho de los que están ahí lo piensan, lo que pasa es que es su puesto de trabajo y no les interesa que se sepa, pero te cruzas con gente en los pasillos, a mí me han comentado muchas cosas», destacaba. Eso si, no ha desvelado nombres. Al menos de momento. Pero ha dejado claro que no son pocas las personas y profesionales de la cadena que son del parecer del artista.

despido de ‘Sálvame’ apenas se ha mostrado activo en sus redes sociales, pues ha roto su silencio en contadísimas ocasiones. La última vez cuando se despidió de Mila Ximénez a través de una misiva que en cuestión de minutos copó titulares. Este jueves ha vuelto a hacer una excepción para defender a Antonio Canales, quien fue despedido de ‘Sálvame’ de forma fulminante por supuestamente no cumplir las expectativas de sus jefes. El bailaor no se tomó nada bien su salida, no obstante, fueron muchos los que le defendieron tras la decisión de la cúpula de Mediaset. Entre sus defensores está Antonio David, que ha alzado la voz para mostrarse muy enfadado con la cadena.

Quien también ha salido en defensa de Antonio Canales ha sido Antonio David Flores. El malagueño se ha manifestado en las redes sociales para romper una lanza a su favor. «Vergonzoso e indignante lo que se vivió ayer en ‘Sálvame’ Con lo que no contaban en la @lafabricadelatele, es que eres igual de grande dentro y fuera de un escenario. Estoy contigo, Antonio Canales. Acabaremos con esto. #LaMareaConCanales», escribía en su cuenta de Instagram.

Antonio Canales, fichado como colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’

El que fuera Guardia Civil se encuentra en plena batalla judicial contra el programa y contra su productora, La Fábrica de la Tele, a la que ha demandado por despido improcedente tras el estreno del documental de Rocío Carrasco. Pero desea que su pugna contra el espacio de Telecinco vaya más allá. Y ha animado a sus seguidores en las redes sociales a sumarse a «La marea con Canales», un hashtag con el que quiere movilizar a los internautas en lo que considera un despido tan injusto como el suyo.

A pesar del mal trago vivido el pasado miércoles, Antonio Canales ya tiene nuevos planes de trabajo. Hace apenas ha anunciado que ha fichado por ‘El programa de Ana Rosa’, y será el próximo mes de septiembre cuando está previsto que empiece su andadura como colaborador en el magacín matinal de Ana Rosa Quintana. «Estoy muy ilusionado», ha dicho el bailarín. «A otra cosa, mariposa».