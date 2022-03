Rocío Flores llegó a Telecinco para defender a Olga Moreno en ‘Supervivientes’, no obstante, su papel como colaboradora se está consolidando. Un año después de su primera intervención en ‘El programa de Ana Rosa’, la joven amplía sus contratos. La hija de Antonio David Flores ha fichado por ‘Ya son las ocho’, donde comenzará muy pronto y donde pueda que coincida con Gloria Camila. De este modo, colaborará semanalmente en dos espacios de Mediaset, un paso profesional que le ha hecho inmensamente feliz y con el que su trayectoria en la pequeña pantalla se va ampliando.

El contrato se firmó hace algunas semanas, pero no será hasta dentro de unos días cuando se estrene en plató. Así lo ha revelado La Razón, quien cuenta que la joven estará como tertuliana solo dos días al mes, aunque el ritmo lo marcará en todo caso la actualidad. Rocío Flores está en primera línea mediática desde que su madre comenzara la docuserie, un año en el que su vida se ha visto sacudida por diferentes sucesos. Su padre se ha separado de una mujer a la que ella adora, ha roto con Manuel Bedmar y, además, ha sido criticada en diferentes platós por sus declaraciones sobre su madre. A pesar de que quiere paz, ese momento tan ansiado no ha llegado para ella, lo cual ha provocado que se derrumbe en televisión. «He tocado fondo», decía hace tan solo unos días.

Poco a poco Rocío Flores va consiguiendo más altavoces en televisión y puede pronunciarse acerca de los temas familiares que atañen a los suyos. Eso sí, hay determinados asuntos sobre los que prefiere no pronunciarse, por ejemplo, sobre Marta Riesco, de quien se niega a hablar delante de las cámaras o sobre parte de su vida con su madre, Rociito. Nos remontamos a hace unas semanas cuando Rocío habló sobre Fidel Albiac, le acusó de no tener luz y, además, amenazó con contar su verdad. «El día que yo hable España se cae», aseguró. Ese momento todavía no ha llegado, aunque quién sabe si sus colaboraciones en ‘Ya son las ocho’ le harán cambiar de idea.

Ahora se convierte en compañera de su tía, Gloria Camila, con la que hasta ahora ha tenido una excelente relación. Su ausencia en su 26 cumpleaños extrañó, ya que siempre habían sido uña y carne, pero Gloria Camila la ha justificado con un viaje que tenía programado y que no podía cambiar. Cierto o no, la celebración se produjo tras su ruptura con Manuel Bedmar con el que tenía una relación desde hacía seis años. Una de las grandes dudas en este momento es si se han dado una nueva oportunidad, pues a comienzos de esta semana reaparecieron juntos por las calles de Málaga mientras presumían de buen rollo y complicidad.