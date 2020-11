El modelo ha asegurado que por respeto a su familia no quiere que se emita cierto contenido. Finalmente, han encontrado un sitio alejado de las cámaras.

Entre discusiones y peleas, Isa Pantoja y Asraf Beno también están teniendo tiempo para dedicarle al amor. La pareja se ha sincerado y ha compartido ciertas intimidades en ‘La Casa Fuerte’. Llevan dos semanas de concurso y han mantenido sus primeros encuentros sexuales, eso sí, evitan las cámaras. ¿Cómo lo han hecho? La pareja ha descubierto un rincón secreto.

El modelo aseguraba que por respeto a su familia no quería que se emitiesen públicamente cierto tipo de imágenes. De ahí venían sus primeros problemas, encontrar un lugar alejado de los focos, donde pudiesen tener algo más de intimidad. Finalmente, se han hecho con un recoveco adecuado a la par que discreto donde pueden estar más cómodos sin estar atentos a las cámaras. Se resguardan en el baño de su habitación: «Da mucho juego el baño», confirmaba Asraf.

El programa ha emitido unas imágenes donde se puede ver cómo la pareja acuerda un encuentro. Tras el mismo, las imágenes captan cómo regresan a la cama. «Dormí súper bien. Di tanto de mí que lo eché todo», aseguraba sincera la hija de la artista.

Los enfrentamientos

El reality también ha dejado al descubierto las discusiones de la pareja. «Nos enfadamos por tonterías. Mi forma de reclamarle que estuviese conmigo fue esa. No fue la adecuada. Luego le pedí disculpas», aseguraba él. Y es que en una ocasión, Asraf le reprochó que era como su madre y también le dijo que le estaba haciendo el vacío. «A ella no le gusta mucho hablar las cosas. En ese aspecto sí es como su madre», matizaba. «No me estoy esforzando mucho para ir a Cantora», bromeaba.

«Estoy en un concurso y he vivido mucho los dos últimos años. Digo cosas que no vienen a cuento», añadía. Por su parte, Isa indicaba que está intentado cambiar su comportamiento. «Últimamente estoy aprendiendo a hablar las cosas para encontrar una solución y que no se acumulen».

La pareja mantuvo una acalorada discusión en su habitación en la que salió el nombre de su compañera, Cristini Couto. Isa, a gritos, le pedía explicaciones y le decía que no quería que se la liasen «ni por la más mínima». Él evitaba entrar en conflicto y abandonaba la habitación. «¿Te vuelves a ir en plan cobarde?», le recriminaba. Después de este desencuentro, ella salía al exterior y se mostraba totalmente rota en lágrimas: «No me toques, no me digas nada. Que eres un p… falso. Estoy siempre callada, estoy siempre aguantando», decía.

Una vez superadas estas discusiones a Asraf no le ha gustado verse de nuevo en los vídeos y así lo manifestaba: «Se me hace difícil ver estos vídeos. Me doy vergüenza. No me gusta verme así y ver la situación de la relación así».