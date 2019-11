8 Raquel Bollo ha sido la elegida para presentar ‘Sálvame Limón’

La llave que por fin ha abierto la jaula ha sido la de Raquel Bollo, que parecía no estar muy feliz con el rumbo que había tomado la suerte. Y es que según ella no era su mejor día para presentar, ya que está ronca y no paraba de toser. «Muchísimas gracias, el mejor día», decía entre risas.

El programa decidía que Raquel tenía que estar dentro de una jaula durante todo el tiempo que durara ‘Sálvame Limón’. «¿Algún día ha habido jaula?», se preguntaba la colaboradora de televisión con ironía. Es la primera vez que la dirección del programa integra este elemento de atrezzo en el plató.