Los seguidores de ‘Gran Hermano’ esperan la nueva edición del formato VIP del reality. A pesar de que no estaba confirmado por Mediaset, el nombre de Rafael Amargo sonaba con fuerza como habitante de la casa de Guadalix de la Sierra. Una participación que puede quedarse en el aire después de la última y sorprendente publicación del bailarín y coreógrafo.

El polémico comentario de Rafael Amargo sobre las mujeres

Todo lo que Estela Grande podría contar en GH VIP para hundir a la saga Matamoros

«Cumplir con la palabra y no inventar excusas y sobre todo prejuicios». Así es como comienza este mensaje en el que se muestra muy crítico y recalca estos aspectos: «rechazo, incultura y discriminación». Rafael Amargo se pregunta la razón por la que no «tienen a personas en programas ciegas, con síndrome down, en silla de ruedas, con medicación preventiva, sordomudos. Es también creo una manera de convivencia o un estigma», añade.

Amargo se cuestiona lo siguiente: «¿De verdad que siendo referentes de un programa RECHAZÁIS – DISCRIMINÁIS a personas ?, ¿qué pasa ellos no conviven?, ¿No contáis con ellos como seres aptos?». Concluye con esta reflexión: «Es muy delicado lo que cuento». En las etiquetas que acompañan este mensaje asegura sentirse «asombrado» y «asustado».

Por el momento los concursantes confirmados son los siguientes: Anabel Pantoja, Mila Ximénez, Rafael Amargo, Estela Grande, Alba Carrillo, Irene Junquera, Dinio, El Cejas, Noemí Salazar, Nuria MH y el Maestro Joao. Telecinco contará en esta ocasión con tres presentadores para el concurso: Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez y Jordi González.