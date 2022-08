Rafa Mora ha vivido una de sus tardes más tensas en ‘Sálvame‘. «La dirección del programa está preocupada por el rechazo que Rafa Mora provoca en la audiencia», ha arrancado diciendo Terelu, encargada de presentar el espacio. El motivo de esta preocupación tiene que ver con los comentarios que el colaborador ha hecho a su compañero Miguel Frigenti. «Eres un pelele, no estás a la altura«, le espetaba recientemente. «Es como cuando tú hablas de Torremolinos o de los dragqueens y todo eso«. Sus palabras han sentado mal a la audiencia, que ha considerado «homófobas» sus opiniones y ha pedido su cabeza en Twitter. Ante el revuelo formado, los directores del espacio se han reunido con el valenciano para rendirle cuentas.

«Estamos preocupados por el cariz que está cogiendo esto», le han dicho los directores en una reunión que él creía privada y que luego se ha emitido en directo. Al ver las imágenes, cabreado, ha abandonado la sala VIP y no ha ocultado su decepción: «Mis directores me la han jugado y me han grabado y como no me fío de nadie, aunque sé que trabajo con los mejores». Asimismo, ha dejado claro que desconocía que en las redes sociales se haya manifestado cierto descontento con su actitud. Considera que se implica “al 100%” en el trabajo y siempre se ha mostrado agradecido por la oportunidad que se le dio en el programa: “Sabéis que me estoy formando por evolucionar y estar a la altura de los mejores”.

«Soy una persona que lo da todo», se defiende Rafa Mora

«Me lo tomo a pecho todo. Yo no era consciente hasta el día de hoy. Soy una persona que lo da todo. Estoy aprendiendo y me estoy esforzando por estar a la altura de los mejores. Creo que es un programa donde todos vamos a mil, vamos al límite y en alguna ocasión me he pasado de frenada. Hay comentarios que me hacen muchísimo daño. Quería salir para hablar con mi mamá y no quería darle un disgusto a ella», ha explicado a sus compañeros tras abandonar la sala VIP en pleno directo. «Rafa Mora no se muere si termina ‘Sálvame’. Lo primero es la salud y mi familia», continuaba. «Me he planteado volver a mis inicios. Yo era policía portuario, trabajé en El Corte Inglés. Me fastidia mucho que se juegue con mi trabajo. Estaré eternamente agradecido por las oportunidades que se me han dado en este programa».

No es la primera vez que el colaborador indigna a la audiencia con alguno de sus comentarios. «Creo que hay una cierta responsabilidad de la dirección. Me consta de que Rafa es consciente cuando se pasa. Pero Rafa Mora es un tío humilde fuera de las cámaras. A veces me pregunta: ‘¿He hecho bien esto, crees que me he pasado?’ Intenta aprender. Es muy capaz y está intentando rectificar», ha explicado Antonio Montero.

Miguel Frigenti, a Rafa Mora: «Lo mío es la información, lo tuyo los cuernos que te puso tu novia»

Por su parte, Belén Rodríguez, ha salido en defensa de su compañero: «Hablé con Rafa y le dije que había estado muy desafortunado con Frigenti. Rafa no es consciente de eso y no hace cosas a mala idea. Cree que hace lo que se espera de él y por eso pisa el acelerador. Aprende muchísimo en este programa y está dispuesto a hacer las cosas por el bien general y que el programa no se resienta». El último en hablar ha sido el principal aludido en esta polémica: Miguel Frigenti: “Cada uno tiene su percha. Lo mío es la información. Lo tuyo, los cuernos que te puso tu novia”, ha espetado.