Lydia Lozano no vivió este miércoles su mejor tarde. Acabó con la melena alocada y no sabía qué hacer para esconder su pelo. ¿Qué ocurrió?

Este miércoles, Lydia Lozano no vivió su mejor tarde en ‘Sálvame’. Y no porque se viera envuelta en ninguna polémica ni porque ella fuera una de las personajes que acaparan horas de programa. Nada que ver con todo eso. Si no más bien con su aspecto físico. La colaboradora de televisión ya no sabía donde meterse para esconder los pelos que llevaba. Algo que fue muy llamativo en las redes sociales y por lo que los memes no pararon de llegar. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo termino Lydia Lozano con esos pelos? Os lo contamos todo.

Lydia Lozano terminó despeinada desde el inicio del programa

La colaboradora de televisión tuvo que llevar una toalla en el pelo como si acabaran de salir de la ducha por exigencias del guión que le marcaba el programa, algo que hizo que se despeinara y terminara con su pelo hecho un estropicio. Intentó arreglárselo ella misma de todas las maneras posibles, pero con un resultado que no era el esperado, ni mucho menos. Por este motivo, decidió colocarse varios tipos de gorros y sombreros para ver si la cosa mejoraba un poco y podía esconder cómo se le había quedado su espectacular melena tras llevar una toalla liada en la cabeza. Así mismo lo compartieron algunos usuarios de Twitter, que no daban crédito a los diferentes accesorios de Lydia Lozano.

Lydia Lozano y parte de su colección de sombreros pic.twitter.com/dpidcGWFv2 — Anabel Moreno (@AnabellaMoren14) September 16, 2020

Lydia Lozano no ha dejado a nadie indiferente con el pelo que tenía. Ni ella misma se imaginaba cómo era su imagen. Al darse cuenta de cómo estaba su melena, ha intentado solucionarlo pero sin conseguirlo. «No lo puedo arreglar», ha reconocido desesperada mirándose frente a un espejo, que se encontraba en el plató de televisión. Era tal el asunto, que hasta Jorge Javier Vázquez, que se encontraba conduciendo el programa, le espetó a Lydia que si él fuera quien tuviera esos pelos se marcharía a su casa porque la pinta era horrible.

Con su pelo despeinado, Lydia Lozano ha intentado camuflarla con diferentes sombreros: Desde una pamela como si estuviera en un beach club en Marbella hasta un gorro de obra como si de una albañil fuera. El caso es que ha dejado momentos muy divertidos e imágenes para la historia. Algo que ya ocurrió cuando lució varias pelucas durante la emisión de ‘La última cena’. Os mostramos algunos espectaculares looks de Lydia Lozano.