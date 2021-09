El presentador ha manifestado lo que piensa sobre el enfrentamiento entre ambas hermanas en los platós de televisión.

El enfrentamiento televisivo entre Terelu Campos y Kiko Hernández está dando mucho que hablar. La guerra entre la malagueña y el colaborador de ‘Sálvame’ crece por días y la cosa se está poniendo seria. Ella ha anunciado que demandará a su excompañero después de que este la acusara de ser una «déspota, clasista y digna para lo que la interesa». Incluso ha dejado caer que se ha comportado de manera irresponsable ante la pandemia. «Que la que pillaste el Covid fuiste tú por ir lamiendo barras de bares», ha recordado. En medio de este rifirrafe televisivo está Carmen Borrego, quien tras su reconciliación con Kiko se ha convertido ahora en su principal apoyo.

Lo que desprenden las palabras de Terelu sobre su hermana, según Jorge Javier

Sobre este triángulo conformado por Kiko y las hermanas Campos se ha pronunciado este martes Jorge Javier Vázquez. Para el presentador, Terelu está resentida tanto con el madrileño como con su hermana. Incluso se ha lanzado a comentar que tras los comentarios de la colaboradora de ‘Viva la vida‘ se intuye un cierto resquemor. Así lo ha explicado a la audiencia de ‘Sálvame’: «Todas sus palabras desprenden un tufo de «esta es una oportunista», ha dicho. Una pullita que ha lanzado sobre la delicada relación entre las hijas de María Teresa Campos, de nuevo en horas bajas a raíz del fichaje de Carmen como colaboradora del programa que ambas abandonaron hace dos años.

No es la primera vez que Jorge Javier se pronuncia sobre las hermanas Campos. Su relación a veces de amor odio con ellas ha quedado patente en más de una ocasión. Ante todo, a ambas partes les une una relación de admiración y afecto personal y profesional. Pero no por ello el de Badalona se ha quedado callado cuando ha creído conveniente dar su opinión sobre la conducta de su excompañera y su hermana.

Las quejas de Carmen Borrego sobre Terelu

Carmen Borrego dejaba claro hace apenas un día que está «harta» de que se la responsabilice de los conflictos que surgen en el seno de su familia. «Siempre se me hace responsable a mí de los problemas familiares», se ha quejado. Criticada a partes iguales por Terelu y por su sobrina Alejandra Rubio, cree que todos tienen derecho a hablar. Y ha dejado claro que no piensa seguir cediendo ante los reproches de su clan por haber regresado a ‘Sálvame’.

«He oído a mi hermana decir en un plató que está hasta al moño de mí en un plató y no he oído a nadie decir que ella está incendiando. ¿Es que yo soy tonta o cómo es esto? ¿Es que soy imbécil? Vuelvo a repetirlo. Estar harta no es ir en contar de mi familia. No tengo otra forma de explicarlo», ha lamentado Borrego. En ese sentido, el de Badalona le ha dado la razón, pues cree que cuando hace referencia a ella en el plató de ‘Viva la vida’ sale a relucir la constante reprobación de la aludida a la recién incorporada colaboradora.