«Me supone un dolor infinito, insoportable… hice un pacto conmigo misma de no rascar este tema», ha asegurado la colaboradora.

La decisión de Rocío Carrasco de contar su verdad a través de un documental ha dejado atónitos a todos, también a su círculo más íntimo. Una de sus grandes amigas, Terelu Campos se ha pronunciado al respecto asegurando que en el momento en el que conoció esta realidad rompió en lágrimas: «Me puse a llorar». También describe como «dolorosísimo» uno de los datos que ha visto la luz recientemente, su intento de suicidio.

“Lo que vamos a ver parte de un momento, un dolorosísimo momento. He hablado con el director y todos mis compañeros y le he dicho que no puedo hablar de este tema, me supone un dolor infinito, insoportable», señalaba Terelu en ‘Viva la vida’. Supone una realidad que le duele, por tanto ha decidido hacer un pacto consigo misma para «no rascar de este tema. Quiero hacer como que no ha ocurrido nunca. Necesito hacer como que no ha ocurrido nunca».

Tras años de silencio, Rocío Carrasco ha decidido hablar, la clave para Terelu es que su amiga ya «no tiene miedo, en un momento de su vida ha tenido miedo a hablar, pero hay cosas que le pertenecen». Asimismo, la colaboradora ha confesado que se sintió feliz por ella cuando conoció su decisión.

“Siento alegría porque era algo que muchas de las personas que la queremos creíamos que el silencio había sido suficiente durante un tiempo pero, pasado ese tiempo, ya el silencio estaba siendo perjudicial”. Le dijo entonces que debía hacerlo por sí misma, por su madre, Rocío Jurado, y por su marido, Fidel Albiac. «Todas las personas que hemos estado a su lado cuando nadie ha dado un duro por ella».

«Rocío ha sobrevivido»

Durante estos últimos años, Terelu ha sido su fiel escudera en los platós de televisión, tiempo en el que ha reconocido que su amiga no estaba bien. “Ha sido toda una vida en la que ha habido mucho sufrimiento, ha sobrevivido, no malvivido”. Una vez más, la apoya porque para ella «no se puede permitir que dejen en el aire cosas gravísimas, con total impunidad».

Rocío Carrasco le comunicó a través de una llamada telefónica que había roto su silencio. “Me llama y me dice ‘ya ha pasado, ya lo he hecho, quiero que sepas que he habado, lo he contado todo y de esta manera y en este formato’».

Este mismo domingo se estrena en Telecinco ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, un documental en el que Rocío Carrasco rompe su silencio tras dos décadas y cuenta su historia. «Ya está bien de linchar, de ponerme en un mercado público e irme quitando cada día partes de mí. Es algo que me debo a mí misma como mujer, como madre y como persona, creo que es algo que se lo debo a los míos».