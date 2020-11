El modelo, completamente roto en lágrimas, carga contra la familia Pantoja: «He sufrido muchísimo. Es una mierda de familia».

El paso de Isa Pantoja y Asraf Beno por ‘La Casa Fuerte’ está siendo una auténtica prueba de fuego. La pareja ha mostrado diversos enfrentamiento en televisión, también puntos de vista dispares en asuntos importantes. Ahora es el modelo quien ha desvelado, entre lágrimas, sus dudas respecto a su próxima boda y lo hacía arremetiendo contra la familia Pantoja.

«Estoy decepcionado. Desde que le pedí matrimonio tengo más dudas…», se ha desahogado con sus compañeras en el reality, Rebeca y Cristini, sobre sus planes de boda. Cabe recordar que la pareja se comprometió el pasado mes de octubre. «No puedo estar con una persona que no me defiende», afirmaba visiblemente afectado con lo que está viviendo últimamente. «He sufrido muchísimo con esta familia. Es una mierda de familia», añadía muy afectado.

En estas imágenes inéditas, que han sido emitidas en ‘Sábado Deluxe’, Asraf habla completamente destrozado. Muestra su profundo malestar por todo lo que está ocurriendo: «Delante de toda España me estás dejando en vergüenza». Además explica que si contara todo lo que ha sufrido en primera personas, sus compañeras no dudarían en decirle lo siguiente: «No sé por qué sigues».

También ha revelado que hay personas que malmeten en su noviazgo y ha sacado a relucir el nombre de Belén Esteban asegurando que ha ido a «comerle el coco» a Isa para que no se fiara de él. Se siente dolido por no haber recibido la defensa de su novia: «No nos entendemos, cada uno por su camino», afirmaba al final de este calentón que seguro dará mucho que hablar.

Asraf, en el punto de mira

No está siendo un concurso fácil para Asraf quien está siendo muy cuestionado en el exterior. María Patiño no dudaba en cargar duramente contra él: «Cuando tienes carencias afectivas sueles caer en este tipo de personalidades tan depredadoras: egoístas, inmaduros, inseguros, controladores, posesivos…», indicaba muy molesta.

Durante la última gala, el equipo de ‘La Casa Fuerte’ propuso a Isa pasar el fin de semana con Isabel Pantoja quien está viviendo un momento complicado en plena guerra con Kiko Rivera. «No sé si reír o llorar», fue la inesperada reacción del maniquí. «¿Qué voy a hacer yo?», dijo visiblemente aturdido. «Si la dejáis salir, no sé si volverá», indicó molesto argumentado que se iba a contaminar con la información de fuera.

Por su parte, la joven le reprochó esta actitud y le dijo que no era el momento de pensar en sí mismo. Finalmente, Isa parece haber hecho caso a su novio y no ha aceptado esta propuesta. «Me da miedo. Mi corazón me dice que a lo mejor a mi madre le hace falta un abrazo. Mi cabeza me dice que tengo que estar aquí, que no puedo vivir todo el rato pensando en lo mismo y que tengo que centrarme en él».