¡Por sorpresa! Paz Padilla ha regresado a Telecinco. La presentadora, que protagonizó a principios de esta año un sonado despedido de ‘Sálvame’, ha estado presente en ‘Ya es verano’. Sin pelos en la lengua, la humorista no ha tardado en lanzar un zasca respecto a su mediática salida de la cadena. También ha confesado lo que más le dolió de aquella circunstancia.

«Esto es como los matrimonios, a veces se separan y otras veces se reconcilian», afirmaba la gaditana durante su reaparición estelar. Paz Padilla ha sido recibida por Frank Blanco en las inmediaciones de la cadena. «Me dijeron que me querían aquí y yo estoy donde se me quiere y donde no se me quiere me voy», ha señalado tajante. También aprovechaba para añadir que se sentía feliz y satisfecha durante este momento de su vida en el que afronta distintos proyectos profesionales. «La vida es así. A veces ganamos, otras perdemos, otras nos peleamos, nos reconciliamos…».

El pesar de Paz Padilla

Las cámaras de Telecinco han seguido su entrada por los pasillos y ha sido cuando la presentadora ha reconocido a distintas personas con las que trabajó en su momento. «Me encanta porque estoy viendo a compañeros. Eso fue lo que realmente me dolió. No me pude despedir de mis compañeros de verdad». Acto seguido ha recordado que recibió muchos mensajes de apoyo. «Eres muy bienvenida a Telecinco», le decía el presentador.

Durante esta última intervención, la actriz ha tirado de humor como es habitual en ella. Ha sorprendido a Frank Blanco plantándole un beso en la cara cuando menos se lo esperaba. Un momento que se producía cuando este le decía que luego tendría tiempo de preguntarle sobre su nuevo amor, Fran Medina.