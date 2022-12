Patricia Conde parece no tener freno. Tras su expulsión de la séptima edición de ‘MasterChef Celebrity’ la actriz y presentadora ha destirpado todo lo vivido en el talent culinario, declaraciones que no tienen desperdicio y de las que ella ha tratado de borrar todo rastro en sus redes sociales. Si bien creía que modificar su publicación de Instagram era suficiente, nada más lejos de la realidad. Medios de comunicación y seguidores han recogido desde el supuesto papel de Jordi Cruz a la acusación contra dos compañeros de consumir drogas durante las grabaciones, siendo esto tan solo parte de lo confesado por la vallisoletana. Esta vez ha disparado contra otro programa de Televisión Española, en concreto, contra ‘Maestros de la costura’, espacio que ha tildado de «manipulador».

Este programa de costura y moda buscaba al mejor modista amateur de España y lo hacía a través de diferentes pruebas. En una de ellas estuvo presente Patricia Conde, quien acudió allí para ayudar a otro concursante a confeccionar un vestido, una ayuda que se vio empañada por la supuesta mala pata de Patricia. Cuando solo quedaban 30 minutos para que terminara la prueba, el aprendiz descubrió que la tela había sido manchada por un refresco. Un hecho que provocó titulares como este: «Patricia Conde la lía y se carga el vestido de novia de un concursante». Precisamente este hecho hizo mucho ruido en redes sociales, siendo ahora Patricia la que ha desvelado su versión de lo sucedido.

Tras el mensaje de un participante de otra edición -la de 2021- ella ha arrojado más leña al fuego. «Patricia, soy Gabriel, finalista de Maestros de la costura. No sabes la alegría que me producen tus palabras. No sabes lo que te agradezco que expliques esto y que cuentes lo que se ve desde dentro», dice este finalista, quien, por cierto, lanzó su primera colección de camisas hace ya algunos meses. Palabras que Patricia ha respondido revelando algo inédito y que nunca había contado hasta ahora. «Te entiendo porque a mí en Maestros cuando fui de invitada, un cámara dio una patada a un vaso de Coca cola y manchó el vestido de novia que hacíamos Pablo y yo. ¿A quién echaron la culpa? A mí. Al siguiente el titular que salió de allí mismo era: «Patricia Conde estropea el vestido de novia de un finalista de Maestros y yo», ha dicho visiblemente molesta.

No es la única participante que ha señalado al espacio de televisión. Otros como Margarita también han comentado el post de Patricia Conde, la cual asegura sentirse identificada con ella. «Te entiendo perfectamente. Soy Margarita, finalista de ‘Maestros de la costura’ 3 y me pasó algo muy parecido en el cosido de novia», asegura la concursante. Se desconoce, de momento, si el concurso de moda dará explicaciones y responderá a Patricia Conde como sí han hecho desde la productora de ‘MasterChef’, donde niegan las últimas acusaciones contra ellos.