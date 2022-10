Este jueves, Paola ha afrontado su primera hoguera. Lo ha hecho nerviosa y también con muchas ganas de ver cómo se comporta su chico rodeado de solteras. Tras despedirse de Andreu y empezar su andadura en ‘La isla de las tentaciones’ , es la primera vez que ha podido vez imágenes de su novio en ‘Villa Paraíso’. Y las imágenes que ha visto, por cierto, no le han hecho ninguna gracia.

“Me preocupa la chica que eligió. A lo mejor le puede aportar algo que yo no le doy, quiero ver si realmente hay algo ahí”, ha arrancado diciendo minutos antes de conocer el contenido que la tablet escondía y que ha podido ver en compañía de sus compañeras de concurso. De este modo, Paola ha podido ver cómo Andreu ha tenido una cita con una de las solteras, Cristina. El encuentro parece ir tan bien que el joven termina cantando parte de una canción. esto no le ha gustado nada a su novia: “Con la chica con la que más cómodo se siente para cantar es conmigo y que se suelte de esta manera con ella no lo entiendo. Dije desde un primer momento que no iba a cantar a nadie y va y le canta a ella».

Paola ha estallado en llanto al ver a Andreu tonteando con otra. Cree que su chico “no ha dejado las cosas claras” a su tentadora y esto la ha desencajado por completo: “Al principio me ha gustado verlo contento, bailando, pero lo que he visto en la piscina no me ha gustado. Sabrás si estás actuando con la cabeza, no mucho”.

Pero aún había más imágenes que la terminaron de romper. Al escuchar una conversación de su novio en la piscina con Cristina, Paola le pide a sus compañeras que se mojen y que le den su opinión sobre cómo han visto a su pareja. “Yo no le he dicho eso a nadie. Yo lo tengo en la cabeza todo puñetero el día. No era lo que me esperaba. No lo veo fuerte ahí”, ha lamentado, rota en lágrimas.

«Me parece que no le basto», dice Paola, de ‘La isla de las tentaciones’

Su llanto iba a más. Y rozaba la desesperación. «Pienso que no soy suficiente para él y veo esto y me parece que no le basto, que me tiene muy segura. Pensaba que él era mi persona. No me gusta nada esta actitud”, decía. La catarsis final ha tenido lugar cuando por fin ha visto el vídeo su chico preguntando a Cristina: «¿Vamos a la cama? ¿Les dejamos? Yo creo que es momento de… “. Paola no entiende nada: «¿Qué hace? Todo el tiempo está pegado a esta chica, lo de vamos a la cama y se van por el mismo camino, ¿dónde van? ¿a dormir dónde?». Ahora se siente «está enfadada y triste». Se ha dado cuenta de que él «está pensando con otra cosa”.