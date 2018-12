Pablo Motos presenta su programa más duro tras la muerte de su madre

Nadie le podrá discutir a Pablo Motos que no está comprometido con su programa y así lo ha vuelto a dejar claro. Este pasado martes por la mañana recibía la triste noticia de la muerte de su madre, Amelia, pero el presentador, lejos de venirse abajo, ha decidido ponerse al frente de El Hormiguero tan solo unas horas después de tan triste suceso. Laura Pausini era la invitada del día y el de Requena no estaba dispuesto a delegar en nadie. Quería ser él quien estuviese al frente en un momento emocional sumamente delicado. No obstante, no quiso comentar nada hasta finalizar la emisión: “Hoy le quiero dedicar este programa a mi mamá que ha fallecido esta mañana”, decía visiblemente emocionado mientras la italiana le abrazaba para consolarle.

15 Pablo Motos presenta su programa más complicado 14 Su madre fallecía durante la mañana del martes Amelia perdía la vida este pasado 11 de diciembre, pero Pablo Motos sacó fuerzas de flaqueza para presentar su programa. Por delante le quedan unas Navidades duras. 13 ‘La Amelia’ era parte importante de El Hormiguero Pablo Motos la incorporó a su programa para que charlase de vez en cuando con algunos invitados. Raphael o Ana Obregón fueron algunos de los que pudieron telefonearse con ella. Además, Amelia nos enseñó su inmensa colección de relojes. 12 La conocimos en 2012 11 Laura Pausini ha mostrado su apoyo a Pablo Motos y ha tratado de sacarle alguna sonrisa Sin saber la noticia, Laura Pausini se presentó en El Hormiguero a hablar de su trabajo y su familia. 10 La italiana presentó su último disco 9 También habló de su hija pequeña “Me ve en televisión y cuando llego a casa me dice todo lo que he hecho bien y lo que he hecho mal”, reconoció la artista. 8 La última vez que se juntó con Laura Pausini ambos acabaron así 7 El presentador no ha dado la noticia hasta el final del programa “Hoy le quiero dedicar este programa a mi mamá que ha fallecido esta mañana”. Inmediatamente, Laura Pausini se abrazó con él. 6 El antecedente de su padre Cuando falleció su progenitor hace dos años tampoco quiso frenar la emisión de su programa. Pablo Motos es un hombre valiente y al que el trabajo le sirve como alivio del dolor. 5 Una fortaleza descomunal No todos podrían sacar ánimos para ponerse delante de las cámaras unas horas después de perder a un familiar directo. 4 Pablo es muy querido por todos sus invitados 3 Ha entrevistado a un ramillete inmenso de famosos 2 Lleva una década en la televisión con El Hormiguero como programa referencia 1 Y lo cierto es que no ha envejecido nada mal

