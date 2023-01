Pablo Motos incendia Twitter por un comentario sobre J-Hope, un cantante del grupo BTS

A veces lo que se dice en televisión no se entiende o se interpreta como el interlocutor desearía. Es lo que le ha pasado a Pablo Motos, cuyas palabras han provocado un enorme revuelo en Twitter. Todo tiene su origen en lo que dijo el pasado jueves en el plató de su programa, donde recibió como invitado a Alberto Chicote. Durante la emisión de su programa, el presentador comparó al cantante coreano y miembro del grupo de K-pop BTS, J-Hope (Jung Ho-Seok), con Flipy, excolaborador de su espacio. Su comentario surgió en la sección de la que es encargada Pilar Rubio. "Y el Flipy japonés también muy bien", comentó, en tono de humor. Poco después, numerosos fans del cantante se tomaron a mal sus palabras. Le han llegado a acusar de racista y xenófobo, pues un gran número de personas entendieron "friki japonés".

Entre los primeros en alzar la voz se encontraba el club de fans del grupo, quien ha tuiteado lo siguiente: "Condenamos el comentario racista realizado por el señor Pablo Motos del programa 'El Hormiguero'. En el cual se dirige a J-HOPE de forma despectiva llamándolo “friki japonés”. Exigimos el debido respeto al Artista. La actitud de estas personas no nos representa como españoles!". Otro admirador de la banda coreana ha sentenciado: "Me pregunto cómo esa clase de personas con nada de profesionalismo dirige un programa como usted, señor Pablo Motos. Ho-Seok es un artista completo en todos lo aspectos para que usted le diga "friki japonés". Todos merecen respeto". Algunos tuiteros, en cambio, han salido en su defensa: "Aunque Pablo Motos no sea santo de mi devoción, juraría que dice "Flipy" refiriéndose a esta persona. Escuchad con atención el audio".

No es la primera vez que Pablo Motos hace arder las redes con sus comentarios. El pasado mes de noviembre respondía de manera tajante a la campaña lanzada por Ministerio de Igualdad, encabezada por Irene Montero.