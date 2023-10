La polémica está servida. El pasado viernes, 29 de septiembre, el 'Súper' comunicaba que Oriana Marzoli abandonaba 'GH VIP 8'. Sus compañeros reaccionaban con incredulidad y se preguntaban qué había ocurrido. Fuera de Guadalix, la venezolana desmentía al propio programa y advertía con tomar acciones legales. Tras llegar a Verona y reencontrarse con su novio, la ya exconcursante ha vuelto a arremeter contra el formato añadiendo así más leña al fuego.

'GH VIP 8' publicaba un corto vídeo en el que veíamos a Oriana en el confesionario totalmente cabreada. En esas imágenes, la concursante hacía aspavientos en los que aseguraba que no iba a jugar y que se largaba. "No le voy a seguir soportando", se le escucha decir. El cebo para el debate presentado por Ion Aramendi ha causado estragos y son muchos los que se han lanzado a opinar al respecto. Como, por ejemplo, los colaboradores de 'Fiesta'. A este respecto, la venezolana no lo ha aguantado más y ha vuelto a atacar al programa y a todas aquellas personas que la están juzgando sin haber visto lo que realmente ocurrió. "Ahora también me mandan vídeos de gente que va a programas a hablar de mi falso abandono. Gente que trabaja en la cadena diciendo que van a desmontar mi 'mentira'. Consejo a esas personas: antes de hablar mal de mí que se vean el vídeo real", escribe.

Tras esto, Oriana Marzoli reta a la productora de 'GH VIP 8': "Que el programa ponga el verdadero vídeo, íntegro, completo. Desde que entro al confesionario hasta que salgo para hablar con la gente de producción y luego vuelvo a entrar en casa a ensayar el baile de la prueba semanal". No contenta con esto, la influencer no se corta y sigue echando más leña al fuego. "¿Por qué hablaba yo así? ¿De qué me quejaba realmente? Que cuenten qué se nos pidió a los concursantes antes de entrar al reality, qué normas no estaban siendo acatadas. En fin, muy fácil subir un vídeo editado eh… Os invito a subir el real y a no quitarme el micrófono cuando salgo a hablar con producción, yo no miento. Repito que jamás ha salido de mi boca quiero abandonar el reality/concurso. Nunca. Que me dejen de usar", asevera.

Oriana Marzoli amenaza con emprender acciones legales

Minutos después de conocer que había abandonado 'GH VIP', Oriana Marzoli utilizaba sus redes sociales para desmentir que hubiese sido así. También añadía que contaría la verdad y lo que ocurrió. Además, insistía en que emprendería acciones legales por incumplimiento de contrato.