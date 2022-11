La recta final de ‘Pesadilla en el Paraíso’ está a la vuelta de la esquina. Cada vez van quedando menos concursantes que estarán en la gran final para hacerse con el maletín de 20.000 euros. Omar Sánchez se ha quedado a las puertas y se ha convertido en el décimo segundo expulsado del concurso tras disputar su nominación con Dani García. Con un 58% de los votos, los tele espectadores han decidido que sea el canario el expulsado, salvando así por tercera vez consecutiva al exconcursante de ‘Mujeres y hombres y viceversa’. A pesar de su expulsión, Omar Sánchez se ha tomado muy bien su expulsión, ya que podrá reencontrarse con Marina Ruiz, a quien conoció en el concurso y comenzó una bonita historia de amor.

Tras conocer el veredicto final, Omar ha asegurado que se encontraba «nervioso». «Es mucho tiempo aquí, casi tres meses. La verdad es que estoy muy contento de haber conocido a mis 21 compañeros, de haber convivido con ellos, de haber dado todo y de enamorarme también, salir con novia. Al final es un gran premio que me llevo”, ha comenzado a decir mientras que Marina no podía evitar no emocionarse desde el plató donde estaba escuchando a Omar muy emocionada.

El surfero también ha querido dedicarle unas bonitas palabras a la presentadora, Lara Álvarez: «Gracias a ti por apoyarnos cada día aquí, que ha sido muy difícil. Estoy muy contento con todos los que están detrás de cámaras que siempre están al pie del cañón y a la productora por darme esta oportunidad», se despedía Omar Sánchez en un emotivo discurso que ha emocionado a gran parte de sus compañeros. El canario ha asegurado que «tiene muchas ganas» de ver a su nueva novia, Marina Ruiz. «Estoy muy contento. Tengo muchas ganas de llegar a casa, de verla, de disfrutar de esta vida y de este camino juntos. Decirle que ya queda poquito también», ha continuado diciendo.

Omar Sánchez no se ha querido ir de Jimena de la Frontera sin dedicarle unas bonitas palabras a Víctor Janeiro, quien ha sido un gran apoyo para él durante todo el concurso. El canario ha pedido dedicarle unas palabras al torero: «Ha sido un gran apoyo para mí, te quiero un montón, eres un padrazo, eres un marido excepcional, un gran currante y si no fuera por ti ninguno de nosotros habríamos podido llevar esto adelante. He aprendido muchísimo y voy a llevar siempre en el corazón, fuera nos veremos y estaremos juntos y disfrutaremos», ha dicho. Tras esas bonitas palabras, Janeiro no ha dudado en abrazar a su amigo.