Durante toda la tarde del lunes, se estaba anunciando un auténtico bombazo en ‘Sálvame‘ con Jorge Javier Vázquez como protagonista. No ha sido hasta cerca de las 8 de la tarde cuando el popular presentador soltaba la noticia, que ha dejado a todos los colaboradores sin palabras. Después de su visita a la casa de Conchi, la hermana de Ortega Cano, la dirección del programa ha querido darle una vuelta de tuerca al espacio de Telecinco y ha creado una nueva sección bajo el nombre de ‘Ding Dong, Jorge Javier a domicilio’. Si quieres que Jorge Javier pase la tarde en tu casa, ¡tu sueño se puede cumplir!

«Dado la repercusión absoluta que tuvo la semana pasada mi visita a la casa de Conchi Ortega Cano, empieza en ‘Sálvame’ limón, naranja y sandía ‘Ding dong soy Jorge Javier'», comenzaba diciendo el presentador. «A partir de ahora ‘Ding Dong: Jorge Javier, a domicilio’. Si tú quieres que vaya a echar la tarde a tu casa, que te lleve unas pastitas, una sopa miso, que me sale buenísima, que te lleve una tortillita de atún o de salmón o lo que quieras y tienes una historia que contarme, o quieres saldar cuentas con alguien, lo que sea, allí voy yo a tu casa y me lo transmites. Me voy a plantar en tu casa«, ha desvelado el popular presentador a última hora de la tarde. Además, ha querido aclarar que tan solo sería para acudir a casas de personas anónimas.

La nueva sección de Jorge Javier Vázquez supone un «contraataque» al estreno de ‘Y ahora Sonsoles’

Esto supone un nuevo cambio en el programa para subir los datos de audiencia, puesto a que no están pasando por su mejor momento. La crisis tanto de audiencia como de contenidos está haciendo que se replanteen nuevos cambios en ‘Sálvame’, quienes no paran de hacer modificaciones tanto en personal, como en dirección o como en los propios contenidos del mismo. Además, este sería el primer paso a «contraatacar» el próximo estreno de Antena 3, el espacio presentado por Sonsoles Ónega, que ya comienza a promocionarse en la cadena privada bajo el nombre de ‘Y ahora Sonsoles’.

Se conoce que la periodista se pondrá al frente de un programa de tarde y que competirá directamente con ‘Sálvame’. Por este motivo, Telecinco y ‘La Fábrica de la Tele’ ya comienzan a trabajar en nuevos contenidos y cambios para conseguir así mantener a su audiencia frente al espectador. Hace tan solo unos días, Sonsoles Ónega se pronunciaba sobre el hecho de que su próximo programa compita directamente con ‘Sálvame’. Sobre una posible rivalidad contra Jorge Javier Vázquez, la periodista desechó ese escenario rápidamente. Aseguró que ella no iba a «competir contra nadie», sino que va a «convivir con los compañeros», dado que «hay hueco para todos».