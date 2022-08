El casting del nuevo reality de Telecinco, ‘Pesadilla en el Paraíso’, ya está más que perfilado, de hecho, la cadena va confirmando poco a poco los nombres del plantel que lo conformará. A la lista de nombres que ya sabemos –Omar Sánchez, Gloria Camila o Raquel Lozano, entre otros- se suman ahora los dos últimos que permanecían bajo llave. Hablamos de Nadia Jémez, la hija del entrenador y exfutbolista Paco Jémez e Israel Arroyo, el vidente de los famosos, dos rostros que pueden resultar poco reconocibles para los espectadores, pero que prometen dar que hablar.

Nadia es influencer y quiere entrar en el concurso para que el público la conozca por ella misma y no por ser hija de quién es. «Lo único que me da miedo de ir al programa es no encajar bien«, ha dicho la joven, un temor que le acompañará hasta que entre en el programa y descubra cómo se lleva con sus nuevos compañeros de convivencia. Tiene casi 200.000 seguidores, es tik toker, su pareja es el youtube Javier Ruiz y ha estudiado el doble Grado en Derecho y Ciencias Criminológicas y de la Seguridad, aunque a partir de ahora quién sabe si querría dedicarse tan solo al mundo de la televisión. «Mi objetivo principal es darme a conocer a aquellas personas que todavía no me conocen o que me conocen por el nombre de mi padre. Quiero darme a conocer por mí misma, que la gente vea que soy capaz de hacer muchas cosas. Creo, además, que voy a estar en un ambiente que me gusta mucho, como es el entorno rural», ha dicho en su presentación.

Israel Arroyo, por su parte, tiene relación con algunos famosos debido a su profesión, pues desde hace más de tres lustros está dedicado a las artes adivinatorias. Aunque solo ha aparecido en televisión en una ocasión, en concreto en el espacio de Cristina Tárrega ‘Animales nocturnos’, hay muchos que creen que ha ‘nacido’ un concursante con «aire fresco» y con muchas historias que compartir. ¿Será él quién adivine el ganador del nuevo formato de la cadena? De momento, solo cabe esperar para conocer cuál es el devenir de todos ellos.

Pero, ¿qué famosos se han puesto en contacto con Israel para contratar sus servicios? Al parecer, ha tenido relación con Margaret Thatcher, ex Primera Ministra de Reino Unido: «Había un intérprete porque yo, la verdad, tengo un nivel de inglés bajo. Quedó muy impresionada». Asegura tener un don, al que probablemente le dará rienda suelta durante su participación en el concurso: «Llevo muchísimos años, como 15 o 20, que me dedico realmente solo a esto». ¿Sobre su personalidad? Israel ya ha advertido y es que tiene un gran carácter que no piensa esconder ni maquillar delante de las cámaras: «Soy muy buen amigo de mis amigos, muy fiel a mis amigos. Me llevo bien con las personas, pero que no me busquen… porque si me buscan, me encuentran».