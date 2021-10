Ramón García no ha podido contener su ira al escuchar lo que un espectador le decía al otro lado del teléfono en pleno directo en su programa de la televisión autonómica manchega. Vea el vídeo

Ramón García ha vivido un momento algo desagradable en pleno directo durante el programa que presenta por las tardes en la televisión autonómica de Castilla La Mancha Media en compañía de Gloria Santoro. Los conductores del programa ‘En Compañía’ tienen entre sus quehaceres y reclamos a su público regalar un jamón de buena calidad a sus espectadores, a cambio de su fidelidad. Para ello, tan solo les llaman por teléfono y lo primero que deben pronunciar nada más descolgar el teléfono es “Ramón, ¿me das el jamón?”, en lugar del habitual saludo, el ‘dígame’ o cualquier otra fórmula para atender al interlocutor al otro lado del aparato.

Sin embargo, no todos deben ver el programa con tanta pasión y precisamente la última llamada que los presentadores realizaron a uno de sus supuestos televidentes les dejó claro que así era, lo que terminó por mosquear, y mucho, a Ramón García en pleno directo. La tajante respuesta del espectador al que habían realizado la llamada en la que le regalarían un jamón les dejó descolocados por completo y la reacción del presentador no pudo ser más explosiva, dejando incluso a su compañera de programa sin palabras.

Tras sonar los primeros tonos de la llamada, desde el otro lado el interlocutor descolgó y dijo “¿dígame?”, con lo que ya perdía la posibilidad de hacerse con uno de los precisados jamones. Parece que poco le importaba, porque decía no saber en qué consistía la dinámica del concurso e incluso ponía en duda que realmente estuviese hablando con el mismísimo Ramón García: “Ni tú eres Ramón García ni la otra es tal, pero bueno”. La presentadora tomó la palabra: “Pues a mí me gustaría decirte que somos otros, por tener otra personalidad, pero somo el auténtico Ramón y la auténtica Gloria”. Si trataba apaciguar la tensión de la llamada no lo logró y el hombre colgó tras decir que “no veo la tele”, una frase que cabreó al presentador.

A Ramón García le molestó mucho el tono despectivo con el que el hombre decía no ver la tele: “A mí la gente que dice ‘yo no veo la tele’ con desprecio me da un coraje. Como si lo que hiciésemos aquí fuese una mierda. Pues igual la mierda la hace usted, caballero”, se desahogaba. Una dura reflexión que reforzó su compañera: “Y encima hacemos un programa que ayuda a los demás. No sé en qué trabaja usted, ni me interesa tampoco”, sentenciaba. Vea el vídeo del tenso momento que abre esta noticia.