Carlos Sobera ha regresado a su puesto de trabajo como conductor de la gala de los jueves en ‘Secret Story: la casa de los secretos’ después de superar el coronavirus. Fue Sandra Barneda la que se puso al frente de la gala de la pasada semana con la entrada de Carmen Lomana al reality. Ahora, ya recuperado, Sobera ha aterrizado en el plató de televisión y lo ha hecho pisando fuerte. Y es que al comienzo del programa ha anunciado la entrada de Belén Esteban como participante VIP en la casa el próximo domingo. Pero tras este motivo de alegría y felicidad, se ha puesto serio y le ha echado una pequeña bronca a Nissy, la última expulsada de ‘Secret Story’.

Nissy acusó de tongo a ‘Secret Story: la casa de los secretos’

Este domingo, Nissy se convirtió en la expulsada por sorpresa del programa. Y es que aunque habitualmente la salida de los concursantes se celebra en la gala del jueves, Toñi Moreno anunció que esta semana habría doble expulsión y Nissy se convirtió en la expulsada. No daba crédito a lo que estaba ocurriendo. «He vivido la experiencia dentro y está muy bien, pero fuera hay muchas cosas bonitas que vivir también. Ahora voy a vivir la experiencia desde fuera”, reconocía este domingo con Toñi Moreno. Sin embargo, no ha sido este jueves cuando se ha visto las caras con Carlos Sobera, quien se ha mostrado muy descontento con el comportamiento de la concursante.

Y es que tras su expulsión, Nissy acusó de «tongo» al programa. Algo que no le ha hecho ni pizca de gracia al presentador, que se ha puesto serio y se ha dirigido hacia la concursante. «Voy a tener unas palabras con Nissy, que me acaba de conocer y va a decir «qué tío más desagrable». Pues sí», ha comenzado diciendo. «A ver, todos sabemos que cuando hay un reality o un programa se instalan los rumores y empieza haber todo tipo de afirmaciones. Y suele haber muchas acusaciones de tongo. Bueno», ha continuado diciendo con el semblante serio.

Carlos Sobera se ha mostrado muy enfadado con la concursante

«Tú has hecho acusaciones al programa de tongo», dice señalando a Nissy y aclara que fueron «con respecto a la votaciones». «También has llegado a decir que has visto a Adrián rompiendo una puerta«, explicaba Carlos Sobera. «Bueno, en el nombre del programa y en el mío propio te quiero decir que: primero, las votaciones. Hubo más de medio millón de votos. La votación no fue ajustada para nada. Un 44,5% de los votantes te eligió a ti, es decir, que más de 250.000 personas te eligió a ti. La gente tenía muy claro, mucho, de que querían que fueras tú quien se marchara de la casa», ha continuado el presentador con su regañina. «Y esto fue así, nos pongamos como nos pongamos. No puedes tener con esa cuestión ninguna duda», hace hincapié.

Además, el presentador fue tajante sobre la acusación de Adrián. «Estoy por decirte que igual sí le viste, pero como viste en su momento a Carmen empujar a Elena», ha ironizado. Y es que hay que recordar que en su día el programa tuvo que mostrar las imágenes a los concursantes para demostrar que lo que iban contando Elena y Carmen en la casa no era cierto.

Sin embargo, Nissy habría dejado caer fuera del programa que no se habían visto todas las imágenes. Algo a lo que Carlos Sobera también se ha pronunciado: «El programa tiene derecho de vez en cuando a no emitir imágenes que son de muy mal gusto. Son groseras, ofensivas, lo hemos hecho contigo, con Brenda, con Carmen… lo haremos las veces que sean necesarios para salvaguardar la dignidad del programa y del espectáculo», ha sentenciado Carlos Sobera.