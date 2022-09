Las semanas van pasando y los concursantes de ‘Pesadilla en el paraíso’ tienen que ir abandonando el concurso. Esta semana eran Omar Sánchez, Patricia Steisy, Israel Arroyo y Mónica Hoyos los nominados para decir adiós de manera definitiva al nuevo programa de Telecinco. Ha sido la ex de Carlos Lozano quien ha tenido que despedirse de este nueva experiencia que suma a su currículum en televisión. A pesar de que no pensaba que iba a ser de las primeras en marcharse, se toma esta derrota con mucha elegancia y deportividad. «No me imaginaba que me fuera a ir tan pronto pero lo acepto», decía tras preguntarle Lara Álvarez como se encontraba. «Estoy encantada de haber estado aquí. Era muy duro y yo sabía que la fuerza era menor que la de mi compañero. Esto es el destino y esto será por algo«, continuaba diciendo.

Al comienzo del programa, el primero en salvarse era Omar Sánchez tras superar una prueba. Posteriormente, tras la salvación de Patricia Steisy por parte del resto de compañeros, Mónica e Israel se han batido en el duelo decisivo bajo el nombre de ‘La sierra’. En esta prueba, ambos, sentados sobre dos listones de madera elevados sobre el suelo, tenían como objetivo derribar a su contrincante serrando el tablón sobre el que se encuentra apoyado. El primero en caer al suelo se convertía en el segundo expulsado de ‘Pesadilla en El Paraíso’, que en este caso ha recaído sobre Mónica Hoyos.

La presentadora peruana, que también ha participado en ‘Gran Hermano VIP 6’ y ‘Supervivientes 2019’, no ha logrado encontrarse cómoda con el resto del grupo. De hecho, de sus compañeros tan solo uno de ellos ha votado para que ella se quedara, mientras que el resto preferían que fuera Patricia o incluso Israel, que también ha tenido varios enfrentamientos con algunos concursantes, quienes se quedaran en el programa. Mónica Hoyos ha tenido que decir adiós tras la marcha de Pipi Estrada.

Mientras que Mónica se convertía en la segunda, quien inauguró de manera oficial las salidas de ‘Pesadilla en el paraíso’ fue Pipi Estrada. El colaborador de televisión hizo la mism prueba con Israel Arroyo, que por segunda vez consecutiva ha logrado salir victorioso. «Es el sistema, es el formato. Hay que aceptarlo», comenzaba diciendo Pipi al conocer el veredicto. «Perder es duro y perder cuando realmente estás ahí al límite. Fíjate que me he quedado a unos centímetros», añadía. «En algún momento tenía que ser», continuaba explicando. «Yo era un blanco perfecto para ellos por donde vengo y por donde trabajo pero que no pasa nada. La vida continúa para todos», señalaba antes de dar por finalizado su estancia en el concurso. Ahora, una nueva semana comienza en el paraíso y pronto conoceremos a los nuevos nominados.