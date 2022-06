Mónica Carrillo nunca ha ocultado sus emociones a la hora de presentar ‘Antena 3 Noticias’. Este domingo, la presentadora se ha roto por completo al anunciar el fallecimiento de dos compañeras muy queridas en la cadena, Inmaculada Salvador y Miryam Romero. Consciente de que no ha podido evitar reprimir las lágrimas, la periodista ha pedido disculpa a través de sus redes sociales.

«Acabamos la semana con una noticia muy triste para esta redacción», comenzaba a decir Mónica Carrillo con un nudo en la garganta. «Hoy han muerto prematuramente dos compañeras muy queridas en Antena 3. Inmaculada Salvador, productora de esta casa, y Miryam Romero, a quienes muchos de ustedes la recordarán porque ha sido nuestra editora y presentadora desde los inicios…», continuaba visiblemente emocionada.

La presentadora no ha podido continuar leyendo la noticia y se ha emitido rápidamente un reportaje de las dos compañeras. Tras esto, Mónica Carrillo ha hecho uso de sus redes sociales para pedir disculpas por no haber podido terminar de contar la triste noticia. «En la redacción de ‘Antena 3 Noticias’ estamos desolados por la pérdida de Miryam e Inma. Este ha sido nuestro homenaje a ellas y sus familias. Siento mucho haberme roto al contarlo. Dicen que el exceso de verdad nunca es malo. Aquí había mucha verdad», escribía.

Tras conocer la noticia, Ana Rosa Quintana también ha querido mostrar su pésame. «Que triste noticia. Mis condolencias a las familias. Tuve mucha relación con Miriam , no me lo podía creer», escribía la veterana periodista a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, Mónica Carrillo agradecía las palabras de la presentadora y le expresaba su deseo de verla pronto en pantalla. Igualmente, Lourdes Maldonado ha tenido unas palabras de recuerdo para Myriam Romero: «Un lujo haber trabajado y aprendido tanto a su lado. Tu muerte me llena de tristeza».

Pocos minutos después, los espectadores no han dudado en responder a la presentadora y han asegurado que entendían por completo las circunstancias. «No pidas disculpas por ser humana, querer y sufrir. Mucho ánimo y gracias por estar aun en momentos tan duros», «Eres luz al verte en pantalla, la verdad se cuenta de todas las formas que puedan haber, incluido esta», «No sientas haberte roto, ha sido una muestra clara de lo buena persona y buena compañera que seguro que eres. Mucho ánimo», «No pidáis disculpas por ser humanos», son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.

Myriam e Inma, dos grande profesionales de la comunicación

Miryam Romero fue editora del informativo de las 21:00h con Vicente Vallés hasta hace un par de años. Una mujer hipertensa, madre y periodista, tal y como se describía a través de sus redes sociales. La periodista presentó durante años los informativos de Antena 3 junto a Roberto Arce, Pedro Piqueras o Luis Herrero. Por su parte, Inmaculada Salvador fue ayudante de producción de ‘A Fondo’ y ‘Alerta 112’. En su última etapa profesional estuvo en la redacción de Digital de ‘Antena 3 Noticias’.