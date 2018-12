14 ¿Qué va a ser de ella?

Gane o no, Miriam Saavedra se iría de esta edición de GH VIP siendo una de las mayores protagonistas y animadoras. Ya sea con unas técnicas y métodos más o menos ortodoxos, pero se lo ha ganado a pulso. Por eso, no tendrá problemas para encontrar acomodo en la televisión. Es un personaje con un gran poder mediático y que además cuenta con el favor del público, algo de lo que no todos los concursantes pueden presumir.