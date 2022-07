Todos los movimientos que están haciendo Anabel Pantoja y Yulen Pereira en ‘Supervivientes‘ están siendo analizados con lupa. Son muchos los que ponen en duda las buenas intenciones del deportista hacia la sobrina de Isabel Pantoja y dejan en el aire un posible «montaje». En el otro lado de la balanza, se encuentra Mercedes Milá, quien ha aparecido como la aliada inesperada de la pareja después de haber criticado el concurso de Kiko Matamoros. La veterana presentadora cree en el amor e insiste en que lo que está viviendo la pareja es real.

Mercedes Milá no entiende que los demás no comprendan la relación que ha surgido en Honduras entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. «¿Tan difícil es entender que Anabel Pantoja y Yulen Pereira están viviendo una preciosa historia de amor en ‘Supervivientes’? Es tan claro lo que le está pasando que solo la gente que no ha vivido algo semejante es incapaz de solidarizarse con ellos y disfrutar de lo que tan generosamente nos están mostrando», escribe a través de sus historias de Instagram.

Además, la veterana comunicadora entiende que la relación ha ido evolucionando de forma natural. Considera que todos sus actos, desde sus miradas, pasando por sus abrazos al despertarse hasta sus sonrisas, son una perfecta «fotografía del amor». «Yo les agradezco que nos dejen compartirlo porque no hay nada más bonito», expresa. Por otro lado, Mercedes Milá aprovecha la ocasión para mandarle un mensaje a Merchi, la madre de Anabel: «Si yo fuera ella, solo le diría palabras de cariño. Su hija se ha enamorado y eso nunca puede ser malo».

Mercedes Milá pide libertad para Anabel y Yulen y deja claro que tan solo es Ana Luque la única que entiende lo que está ocurriendo en Honduras. «No puede ser que ella llore desconsolada con miedo a la reacción de su madre y pida sin cesar perdón. ¿Pero qué ha hecho esta criatura por favor? ¿En qué mundo vivimos para aceptar que escenas de amor, repito de amor, puedan ser consideradas reprobables? Malditas creencias, malditas iglesias que incrustaron la culpa donde su Maestro había hablado de amor», asevera.

Mercedes Milá vuelve a arremeter contra Kiko Matamoros

Si ya pidió su expulsión hace una semana y dejó claro que no le estaba gustando nada el concurso que estaba haciendo el colaborador de ‘Sálvame’, ahora Mercedes Milá celebra que Kiko Matamoros haya sido eliminado. «No he conseguido entender qué le ha tenido que pasar a ese hombre para tener un carácter tan amargo, tan difícil, tan negativo, tan necesitado de conquistar un esclavo para dar sentido a sus días. Una vez que entendió que no iba a conseguir ningún récord y que la victoria se esfumaba, comenzaron a salir por su boca (con ese diente roto que es lo más natural de su cuerpo) las frases y las palabras de desprecio que tan bine conocen sus compañeros pero que no tienen valor de cuestionar porque saben cómo se las gasta en ‘directo’«, cuenta. Además, también ha tenido palabras para Marta López Álamo, sobre la que cree que no ha sido capaz de justificar la actitud de su pareja.