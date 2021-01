«No sabes lo preocupados que estamos por ti, lo que te queremos y te echamos de menos», ha afirmado la presentadora.

Diego Arrabal lleva desde el pasado jueves ingresado en el hospital por Covid-19. A pesar de que su estado actual es estable, ha generado gran preocupación entre sus compañeros de ‘Viva la vida’. Como portavoz del programa, Emma García ha querido mandarle un cálido mensaje: “Sé que nos está viendo, supongo que no le importa que lo diga. Está con covid, está ingresado y está controlado. Estamos todos con él», afirmaba.

«Te mandamos todo el cariño del mundo. No sabes lo preocupados que estamos por ti, lo que te queremos y lo que te echamos de menos», le decía. Concluía de la siguiente forma: «¡Ánimo compañero, que lo vas a lograr!». El fotógrafo ha seguido el programa desde la habitación del hospital y a través de sus historias ha agradecido el cariño que le está llegando por parte de sus compañeros: «Mensajes que que son vitaminas de la buena. Me estáis demostrando tanto públicamente como en privado que sí, que me siento muy querido. Gracias».

Ha sido el propio paparazzi quien ha hecho público su ingreso. Lo hacía compartiendo una imagen en sus historias de Instagram donde le veíamos en pijama descansando en la cama del hospital. No solo eso, también ha añadido una profunda reflexión con la que ha alertado del peligro que entraña la enfermedad. «Quizás no sea ejemplo de nada ni de nadie, pero me sale del corazón deciros que este virus no es broma», reconocía con sinceridad.

Diego Arrabal ha dado algunos detalles de cómo está viviendo la enfermedad: «Llevo trece días con el virus y anoche me tuvieron que ingresar. Lucharé hasta que no me queden fuerzas para curarme. Pero ahora me hago una pregunta, ¿Por qué no luché igual de fuerte para no contagiarme?». Poco después de compartir este mensaje, ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo, entre ellos, el de rostros conocidos. «Fuerza, amigo», le decía su compañera Isabel Rábago. «Tú puedes con eso y más. Ánimo», eran las palabras de Aurelio Manzano. «Te queremos», añadía Makoke.

Su perfil más sensible

Siempre tajante y a veces polémico durante sus intervenciones televisivas, el fotógrafo dejó al descubierto su perfil más sensible con motivo del Día de Reyes cuando recibió un cálido mensaje de su progenitora, Charo, a quien no había visto tanto como le hubiese gustado durante el último año. «Aunque sea la primera Navidad que pasamos separados, siempre serás el niño de mis ojos», le decía esta.

«Son momentos difíciles personalmente. Esta pandemia nos ha hecho separarnos de las personas que nos necesitan y que nosotros necesitamos de ellas. Es una pandemia que a todos nos está dando fuerte, pero esta generación es la que menos se lo merece», afirmaba muy afectado casi sin poder contener las lágrimas.