Mediaset impone una ‘lista negra’ y veta a famosos como Rocío Carrasco, Rocío Flores, Kiko Rivera o Bárbara Rey

Mediaset habría configurado una lista con 13 nombres que los programas no podrían ni mencionar ni mostrar, condicionando sus contenidos.

Mediaset vive una auténtica revolución en sus contenidos. El grupo de Fuencarral ha tomado la determinación de que ciertos nombres no aparezcan más en sus escaleta. Se trata de una completa "lista negra" llena de nombres con peso específico en el mundo del corazón que, a partir de ahora, pasarán a ser vetados por los programas de al cadena. En esta lista de prohibiciones estarían en total unos 13 rostros bien conocidos: Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David Flores, Rocío Flores, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila Ortega, José Fernando Ortega, José Ortega Cano, Rosa Benito, Rosario Mohedano, Kiko Rivera y Bárbara Rey.

Esta drástica decisión afecta de manera directa a la entrevista que ofrecerá Raquel Mosquera en 'Sábado Deluxe'. Es la invitada estelar del espacio y, siguiendo las nuevas directrices, no podría hablar de gran parte de la familia Carrasco y los Mohedano. La viuda de Pedro Carrasco, acostumbrada a lanzar acusaciones contra la hija de 'la más grande' o a hacer referencia a Antonio David, será la primera invitada que reciba la cadena tras conocerse el listado de 'vetados oficiales'.

Según adelanta el diario 'La Razón', trabajadores de la empresa audiovisual aseguran que "han puesto varios carteles con nombres de gente que está vetada". Esto supondría que "no podemos ni hablar de ellos, y tampoco pueden salir en los vídeos". La mayoría de los nombres prohibidos son, curiosamente, los mismos personajes que tanto han dado que hablar a los principales programas de la cadena que se cuentan con segmentos de corazón.

La orden para comenzar a aplicar estos vetos ya estaría en marcha y comenzaría a generar problemas desde este mismo viernes. 'El Mundo' confirma que el proceso se ha iniciado, incluyendo un margen, un pequeño "período de gracia". Permitiría así que se adapten los contenidos en cuanto se pueda y la actualidad lo permita. Sería tal la dificultad a la que se enfrentarían que habría equipos totalmente desbordados. Se plantea la difícil situación de tener que usar un vídeo cualquiera y que, solo por el hecho de que salgan los del listado, aunque sea de fondo, haya que desecharlo y buscar otro. Tarea sin duda casi titánica pues las interrelaciones de historias de todos estos personajes con otros del mismo universo televisivo lo complican.

¿Qué ha generado la "lista negra" de Mediaset?

Mediaset estaría en búsqueda de volver a reconectar con el público y continuar en la lucha por las audiencias. Por todo esto se habrían armado de valor y hacer desaparecer contenido de los 13 rostros famosos. En los últimos tiempos, los medios se han hecho eco de conflictos entre productoras que no habrían gustado nada. El documental de Rocío Carrasco, que ha levantado muchas ampollas, y la sobreexposición del mismo no habría sido lo ideal. Los cambios en la programación era algo que ya se habían planteado y que se muestran con la llegada de Paz Padilla a 'Déjate querer' o las informaciones que apuntaban a Jorge Javier Vázquez como uno de los que se marchaban, aunque no ha sido así y sigue al frente de 'Sálvame' y 'Supervivientes'.

La gota que ha terminado de desbordar el colmado vaso de Mediaset habría sido, como apuntan estos medios, enfrentamientos como el de Marta Riesco y Cristina Porta. Ambas se enzarzaron en un conflicto entre compañeras sin precedentes, y en riguroso directo, que podría haber marcado un antes y un después. A esto se sumaría, tal como recogen los dos medios citados, la última entrevista de Bárbara Rey en 'Viajando con Chester', junto a Risto Mejide. Los datos sobre su tormentoso matrimonio con Ángel Cristo y sobre su amorío con el Rey Emérito Don Juan Carlos habrían motivado el agotamiento del tema y, por lo tanto, su inclusión en la mencionada y temida lista.