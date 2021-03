«Se han cumplido todos los protocolos», señalan desde la cadena. El colaborador y Paz Padilla, positivo por coronavirus, coincidieron hace dos días en ‘Sálvame’, y esto ha provocado la indignación en las redes.

Este viernes, Kiko Matamoros ha ido a trabajar a ‘Sálvame’, algo que suele hacer varias veces por semana. Sin embargo, su presencia en el programa ha provocado una acalorada reacción en las redes sociales. En Twitter han llovido las críticas al programa y al colaborador. ¿El motivo? El colaborador se ha sentado en su sillón apenas 24 horas después de coincidir con Paz Padilla, que ha dado positivo en coronavirus.

Fue el pasado miércoles 10 de marzo cuando la gaditana acudió al plató por última vez. Horas después de presentar el espacio se supo que, tras someterse a dos pruebas diagnósticas, había dado positivo por Covid.19. «Me he hecho la prueba y me han salido los antígenos positivos. Luego por protocolo de La Fábrica de la Tele, de la empresa, me han hecho dos PCR para asegurarme. Y efectivamente, he dado en el covid», señalaba la actriz y humorista en su cuenta de Instagram. Paz ha anunciado que permanecerá 15 días confinada en su casa, y aislada de quienes viven con ella. No regresará al trabajo hasta que nuevos PCR verifiquen que haya dado negativo.

Tras confirmarse el positivo de la andaluza, todas las personas que hayan tenido «un contacto estrecho» con ella deberán permanecer 10 días confinados. Es lo que recomienda el Ministerio de Sanidad en estos casos. Cuando alguien haya estado «en el mismo lugar a menos de 2 metros y durante un tiempo total acumulado de más de 15 minutos en 24 horas» debe «permanecer en casa», preferentemente en su habitación, guardando cuarentena «durante 10 días desde el último contacto». Además, en los 4 días siguientes al contacto con un caso positivo deberá vigilar su evolución, por si aparece algún síntoma, como fiebre, tos, dificultad respiratoria durante los 4 días siguientes.

Desde Mediaset señalan: «Seguimos unos protocolos de sanidad muy estrictos»

Esto explica las palabras de indignación en las redes sociales al ver a Kiko Matamoros acudir al plató tras haber coincidido con Paz hace dos días. Numerosos usuarios se han cuestionado si se han cumplido los protocolos de sanidad. «Hagamos visible la irresponsabilidad de la Dirección de Sálvame al permitir que Kiko Matamoros esté en plato al estar en contacto directo con @pazpadilla que es POSITIVO EN COVID», es una de las quejas que se recogen en Twitter. Otros se quejan: «Se pasan las normas por los forros».

Ante la oleada de críticas, SEMANA se ha puesto en contacto con el Gabinete de Prensa de Mediaset, donde han defendido el seguimiento de todas las pautas de seguridad. «Seguimos unos protocolos de sanidad muy estrictos y se han seguido… Se han cumplido todos los protocolos», indican. Sobre los comentarios en Twitter, lamentan que «en redes se están criticando cosas constantemente».

«Estamos todos testados y cuando se hacen entrevistas en plató sin mascarillas es porque se han cumplido todas las normas. Ante el riesgo que entraña trabajar haciendo un directo no nos podemos arriesgar«, insisten desde la cadena. «Todos los equipos están testados».

«Seguimos los protocolos de seguridad establecidos»

El compromiso de la empresa audiovisual ante la crisis sanitaria es firme. Por ello no entienden «el enjuiciamiento» que se ha hecho en Twitter sobre la presencia de Kiko Matamoros en ‘Sálvame’, ya que «estando en directo nunca corremos ningún riesgo y «seguimos los protocolos de seguridad establecidos». En lo relativo al cumplimiento de las medidas de seguridad que toma la empresa con sus empleados e invitados para frenar el avance del coronavirus, zanjan: «Estamos siendo ejemplares».

Prueba de su afán por «apelar a la responsabilidad y rendir tributo al personal sanitario», Mediaset ha puesto en marcha el spot ‘Muchos pueden curar pero tod@s podemos prevenir’. Una campaña de comunicación que pretende concienciar a la población ante la emergencia nacional creada por la evolución del coronavirus. Con ella se quiere, además, motivar entre toda la audiencia «una actitud de responsabilidad que contribuya a reducir al máximo el contagio y la propagación de la enfermedad».

Cabe destacar que tanto Mediaset como La Fábrica de la Tele siguen al pie de la letra todas las medidas sanitarias pertinentes para frenar el avance de la pandemia. En el caso de ‘Sálvame’, tanto sus presentadores como los colaboradores hacen campaña cada tarde a favor de la práctica de pautas como el uso de mascarillas, el lavado de manos, la distancia social y el respeto a las decisiones de las autoridades, como las restricciones de movilidad o los cierres perimetrales de municipios y ciudades de distintos puntos del país.