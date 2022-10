Norma Duval no está haciendo muchos amigos en la séptima edición de ‘MasterChef Celebrity’ y se ha convertido sin quererlo en el patito feo del elenco de estrellas del programa. Su enemistad con Lorena Castell ya ha tenido varios combates durante el desarrollo de la experiencia entre fogones, hasta el punto que la vedette ha amenazado con abandonar el concurso cuando le tocó trabajar codo con codo con su ‘enemiga’. Pero este lunes, en la última emisión, parece que los problemas entre Norma Duval y Lorena Castell se recrudecen y sus compañeros comienzan a tomar partido, apoyando a la cantante y colaboradora de televisión y dándole la espalda a la veterana artista.

El trabajo en cocina es complicado y estresante, lo que termina por provocar rencillas entre los famosos que desean probar suerte en ‘MasterChef Celebrity’. Pero en la séptima edición parece que quien peor lo está pasando en Norma Duval, que no termina de encajar. La última prueba de exteriores tuvo a la vedette como organizadora del convite como capitana, pero sus errores a la hora de dirigir las tareas provocaron mucha tensión en su equipo, llegando incluso a desesperar al tranquilo Pepe Barroso Junior, aunque finalmente sus errores no fueron suficientes como para colocarles el mandil negro y se libraron de la ronda eliminatoria.

Fue por mero azar que Norma Duval y Lorena Castell terminasen en el mismo equipo, junto con Manuel Baqueiro, Pepe Barroso y María Escoté. La nueva guerra entre fogones surgió cuando la vedette preguntó quién había hecho un estropicio con el vaciado de patatas, a lo que Lorena respondió contundente: “Probablemente tú”. Norma se hartó de los ataques y respondió: “Oye, Lorena, ya está bien de que me acuses, ¿vale? Hasta aquí. Ya”. María Escoté no pudo quedarse callada y le sacó los colores a la artista, con la que ya había tenido otro altercado: “Lo que pasa es que a ti te jode que te digan las cosas que estás haciendo mal”.

La tensión se cortaba con un cuchillo cual mantequilla caliente y tuvieron que mediar Pepe Barroso y Manuel Baqueiro, quienes salieron escaldados ante la creencia de Norma de que la estaban gritando. “Si no ha chillado en su vida”, defendía María Escoté a Pepe Barroso, quien animaba a la vedette a que “las críticas las recibamos todos bien”. Esto ha provocado que Norma Duval se sienta arrinconada por parte de sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’ y crea estar siendo víctima de un complot contra ella: “Se aprovechan para ir siempre contra mí. Ya está bien de cachondeo”, a lo que Barroso respondió que “no veas fantasmas donde no los hay”.

Al final, Norma Duval, como capitana, tomó la decisión de alejar a Lorena y María de su vera y mandarlas a hacer el postre, momento que aprovechó para despotricar contra ellas ante las cámaras del programa: “Hay personas que quieren ser siempre las protagonistas. Y querer serlo por encima de todas las cosas me parece una locura”, además de reconocer que “he dejado de sentirme integrada”, decía entre lágrimas. Samantha Vallejo-Nágera trató de relajar el ambiente, pero recordándole que es el capitán quien debe hacerse responsable de los errores del equipo y no escurrir el bulto, algo que Norma se tomó mal y pidió de nuevo su expulsión: “Me haces un favor si me voy, porque es brutal el ataque”.

Pepe Barroso también ha tenido oportunidad de desahogarse con las cámaras del programa y ha dejado claro por qué no le gusta Norma Duval, con todo el respeto a su amplia carrera: “Como persona no la juzgo, pero a mí la falta de humildad me molesta; el ego, me molesta y, sobre todo, el victimismo es algo que no tolero. Considero que ha habido mucha hipocresía por parte de Norma y me ha decepcionado un poco”. De hecho, fu enfado fue tal que parece haberle hecho la cruz: “Yo hay ciertas cosas que no tengo por qué callarme. Yo el respeto lo tengo con todo el mundo, pero cuando me miran de arriba abajo, no tengo por qué aguantarlo”.