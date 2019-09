Los fogones de ‘MasterChef Celebrity’ se han vuelto a encender y, en ausencia de Eva González, son Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez quienes además de juzgar las obras culinarias de los concursantes van dirigiendo y marcando el ritmo del programa.

Ayer tuvo lugar la primera gran noche de Ana Obregón, Tamara Falcó y compañía y, como no podía ser de otra manera, fueron los Chunguitos quienes, a base de bromas, sencillez y muy poca vergüenza se convirtieron en protagonistas. Los hermanos no tienen experiencia alguna en la cocina y no solo no se avergüenzan de ello sino que lo llevan a gala, algo que divirtió y desesperó a los jueces por partes iguales.

El primer plato de Juan, bautizado como ‘Vida’ fue «un manojo de espinacas cocidas» que tardó cinco minutos en preparar. Y, como era de esperar Jordi, el más estricto del programa, no tardó en recriminar su poca elaboración y falta de interés: «Nunca he visto a nadie con un nivel tan bajo como el tuyo», apuntó el chef a Juan. «Ni lo verás», bromeó el hermano de las ‘Azúcar Moreno’, desatando las risas en plató.

Con Ana Obregón como primera expulsada de la temporada y Vicky Martín Berrocal y Tamara Falcó como alumnas destacadas, quedan muchas noches de cocina por delante para ver quien, de entre todos, termina por confirmarse como el VIP con mejor mano a los fogones.