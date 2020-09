El extronista ha reconocido que estaba contento con la repercusión mediática para tener así una oportunidad de ir a ‘Supervivientes’.

La relación entre Marta López y Efrén Reyero está en el punto de mira desde que la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ lo hiciera público. En las últimas semanas, se ha cuestionado las verdaderas intenciones del extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y han sido varios los testimonios los que aseguran que la relación entre los dos sería puro interés. Después de todos los rumores y suposiciones, el exjugador de futbol se ha sometido al polígrafo de Conchita en ‘Sábado deluxe’ y ha destapado todas las verdades y mentiras sobre su relación.

Efrén Reyero no está con Marta López por interés, o al menos es lo que ha determinado el polígrafo de Conchita en ‘Sábado deluxe’. En concreto, el de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha hecho hincapié en que siempre se ha sentido atraído por Marta López, incluso cuando esta estaba con Alfonso Merlos. Además, justificaba el hecho de someterse a la máquina de la verdad a raíz de todos los testimonios que han salido en ‘Sálvame’ que apuntaban a que Efrén estaba con la colaboradora por interés y para que le llamaran para ‘Supervivientes’.

«No es ninguna mentira que quiera tele, no busco una relación con Marta por venir a la tele. He tenido relaciones con gente importante y no lo he contado», aseveraba. De la misma forma, Efrén ha reconocido que estaba contento con la repercusión que estaba teniendo para tener así una oportunidad de ir al programa de aventuras de Telecinco, aunque insistía en que no se lo habían ofrecido. No obstante, si le pusieran en la tesitura de ir al concurso o seguir con su chica, Efrén es muy claro: «Ahora elegiría estar con ella y no ir a ‘Supervivientes’, ya puedo ir otro año». Asimismo, el polígrafo confirmaba que Efrén no había coqueteado con otras mujeres mientras que estaba con Marta, al contrario de lo que se ha ido comentado a lo largo de la semana en ‘Sálvame’.

Sin embargo, no todos estaban contentos con que Efrén se sentara en el programa del sábado noche de Telecinco. En concreto, era la también colaboradora de ‘Ya es mediodía’ la que admitía que no le hacía gracia ver a su novio porque no estaba acostumbra a tener una pareja y que esta se sentara en ‘Sálvame’. «Es incómodo«, reconocía. Ahora bien, también ha reconocido que no tiene miedo a que Marta López pueda volver con Alfonso Merlos después de que este haya acabado su relación con Alexia Rivas (tal y como publicó en exclusiva SEMANA).

Efrén Reyero y su relación con Kiko Hernández

Hace unos días, Kiko Hernández aconsejaba a su amiga y le advertía que tuviera cuidado con su chico porque solo estaba con ella por interés. «Llevas muy poco tiempo de relación. Yo no me la jugaría a todo porque luego te puedes quedar con la cara más roja que una hoguera», decía el colaborador completamente convencido.

Sobre esto, la de ‘Gran Hermano’ ha reconocido que no le preocupa lo que pueda pensar su amigo puesto que «nunca le gusta la gente con la que estoy». Y a este respecto, Efrén confirmaba que no tendría ningún problema a ir a una cena en la que estuviera el colaborador. Aunque también se mostró molesto: «Puedes tener dudas pero que salga en un plató y me insulte… me molesta que se esté insinuando cosas de una manera sin yo haberle hecho nada a Marta«.

La discusión entre Marta y Efrén

«¿Has tenido sexo a cambio de dinero?», planteaba una de las preguntas del polígrafo. Ante esto, el extronista afirmaba que, en caso de necesidad, sí que lo haría. Sin embargo, su comentario no ha sentado bien a su novia, quien no podía evitar mostrarse molesta ante tal confirmación. «Ese comentario que hubieras acostado con tías con dinero no me ha gustado. No me gusta que la persona con la que estoy diga eso. No me gustaría estar con una persona que se vende por dinero, a mí me ha hecho falta el dinero y me he puesto a fregar», admitía.

Aún así, la pareja ha vuelto a demostrar que lo suyo es amor verdadero y que no se trata de un montaje. A lo largo de estas semanas, gracias a sus redes sociales, hemos podido ser testigos de los piropos que se dedican y de las fotos en las que demuestran lo enamorados que están. Además, en los momentos más difíciles para la colaboradora, el de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se consagró como su mayor apoyo.