La periodista se ha venido abajo tras las críticas de la ex de Alfonso Merlos hacia su trabajo como presentadora de ‘Socialité’.

A María Patiño, las críticas de Alexia Rivas hacia su trabajo han terminado por pasarle factura. Esta semana, la exreportera de ‘Socialité‘ ha lanzado duras opiniones sobre la colaboradora, a la que considera una presentadora con muchas carencias, que comete muchos errores al leer el cue o que sin maquillar tiene un aspecto horrible. Opiniones que han calado hondo en su estado de ánimo.

Si hace 24 horas, Patiño se mostraba combativa ante las declaraciones de la ex de Alfonso Merlos, este jueves se ha venido abajo. Después de varios días en el punto de mira, la periodista ha reconocido que el juicio de su excompañera le duele, más aún cuando la defendió a capa y espada poco después de que estallara el triángulo amoroso conocido como el ‘Merlos Place’.

«El público me ha permitido crecer como presentadora teniendo muchos fallos»

«Soy una tía que estoy adiestrada para la guerra. Pero hay veces que no te esperas cosas. Soy consciente», ha admitido a Carlota Corredera. Esta le preguntaba: «¿A ti te ha dicho David Linares, el director de ‘Socialité’, que lees mal el cue?». La gallega respondía: «Para que vosotros me entendáis… He tenido la suerte que el público me ha permitido crecer como presentadora cometiendo muchos fallos. Me he considerado siempre como una niña mimada por parte del público porque no he respondido al estereotipo de una presentadora con una formación 10 desde el principio. Eso yo lo he tomado como un privilegio que he tenido porque a otras personas con mis múltiples fallos probablemente no estarían dónde estoy hoy. Y no sé dónde estará mañana».

«Soy consciente, y me río de mí misma, de mis meteduras de pata y mis payasadas. Cuando se utiliza en determinados contextos me hace daño porque solamente se lo podría permitir con la gente que trabajo o con el público, que me ha permitido estar donde estoy. Pero dándole esta dimensión me hace daño, aunque he sido consciente siempre de mis limitaciones», añadía, con la voz entrecortada.

«No estoy cabreada, estoy dolida», reconoce María Patiño

La presentadora la interrumpía para recordar a María Patiño la dilatada trayectoria profesional que ha hecho en televisión, recordándole así que no tiene por qué temer las críticas de su excolega de ‘Socialité’. «Alexia, no digo que no llegues todo lo lejos que desees y ojalá se cumplan tus sueños, pero la que tiene que demostrar es ella, no tú. Alexia Rivas tiene tanto que demostrar todavía. La estás tratando como una igual. Y profesionalmente, con todos mis respetos, no sois iguales». Belén Esteban intervenía en la conversación para recalcar: «Sé que esto le afecta. A María todo lo de su trabajo le afecta mucho y no te tienen que afectar estas cosas».

Patiño, cabizbaja, seguía erre que erre en repasar sus errores, a pesar de los halagos de sus compañeros. Dolida, señalaba: «No estoy cabreada, estoy dolida... Me siento humillada porque me siento parte del equipo. Me ha costado la vida reconocer quién soy… Que diga que me dedico a leer el cue y mal me afecta profundamente. Soy una tía que está adiestrada para la guerra, pero a veces no te lo esperas».