8 María y Chelo, cara a cara en el ‘Deluxe’

La frialdad y la tensión marcaron el cara a cara de Patiño y Chelo en el ‘Deluxe’, durante el cual la gallega fue clara y muy dura con su amiga, a la que a pesar de todo adora. Además, María sentenció que prefería darle tiempo al tiempo para que su amistad volviera a su sitio porque «yo no soy Isabel Pantoja y no me reconcilio a la ligera».