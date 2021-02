Jorge Javier Vázquez aseguraba que todas las personas podían tener su opinión pero «todas las opiniones no son respetables».

Las declaraciones de Victoria Abril sobre el coronavirus tachando a la pandemia de ser una farsa han corrido como la pólvora y son muchos los rostros conocidos los que han querido reprocharle su actitud y sus palabras. Hace unos días, Loles León mostraba públicamente su enfado y aseguraba que a la actriz «ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido». Ahora, con motivo de su visita a ‘Domingo deluxe’, María Barranco ha aplaudido las palabras de la actriz de ‘La que se avecina’ y se ha unido a sus críticas.

Durante la rueda de prensa de los Premios Feroz, Victoria Abril, sin portar la mascarilla, tachaba a la situación de emergencia sanitaria de ser una «plandemia» y «coronacirco«. » Basta de esta farsa. La vida no puede ser el miedo. Hay algo peor que perder la vida y es perder la razón de vivir. Así que basta ya, ¿no? ¡Cómo puede ser que tengas que ver a tu madre a tres metros sin poder abrazarla! ¡O que tu hijo no vaya a verte por miedo! Y yo ya tomo prevención. ¡Nunca he cogido una gripe!», son solo algunas de las declaraciones que han hecho sembrar la polémica.

Después de ver las imágenes, María Barranco aseguraba que no le sorprendía escucharla hablando de esa manera porque es algo muy habitual en ella. «Cuando habla no puede decir una cosa normalita. Siempre es muy contundente. Estos negacionistas no los puedo entender porque claro todos los días hay víctimas…«, comenta a explicar.

La que fuera chica Almodóvar se posiciona al lado de Loles León y hace hincapié en que no se puede negar lo que está ocurriendo porque la la situación de emergencia sanitaria es muy seria. «Hay gente que, incluido Miguel Bosé, no lo puedo entender. ¿Cómo puede ser tan ignorante? Tiene que haber libertad de expresión pero no puedes opinar que está muy bien que la gente se muera. Es una pandemia mundial. No estoy de acuerdo con ella», aseveraba. Tras esto, Jorge Javier Vázquez aseguraba que todas las personas podían tener su opinión pero «todas las opiniones no son respetables». De la misma forma, Barranco ha insistido en que su compañera de profesión siempre ha sido una persona que le ha gustado informarse sobre todos los asuntos de actualidad, sin embargo «con estas cosas parece una ignorante».

Estuvo a punto de tirar la toalla antes de que le llamara Pedro Almodóvar

El programa de Telecinco ha hecho un repaso por su trayectoria personal y profesional y la actriz, echando la vista atrás, ha confirmado que durante mucho tiempo ha estado al borde de un ataque de nervios. La ganadora de dos premios Goya recuerda que después de vivir un desamor, con 24 años, se fue a vivir con Cristina Almeida, la que le ayudó a salir del pozo en el que se encontraba.

Tuvo muchas inseguridades y cuando alcanzó la fama nunca entendió qué veía la gente en ella. «Estaba a punto de tirar la toalla cuando Pedro Almodóvar me dejó un mensaje en el contestador. Yo pasaba hambre», contaba y desvela que le gustaría volver a trabajar con el cineasta, aunque de momento es algo que ve como un imposible. De cara al futuro, la actriz espera que la situación se relaje porque echa de menos reunirse con gente para reírse a carcajadas.

Los famosos, en contra las declaraciones de Victoria Abril

Loles León y María Barranco no han sido las únicas que se ha mostrado en contra de las polémicas declaraciones de Victoria Abril. Otros como Octavi Pujades, quien se ha convertido viral durante este confinamiento por sus publicaciones junto a su padre, ha definido la situación con una sola palabra: «Indignante«.

Otros actores como Nathalie Poza ha escrito: «Qué disparate»; Carmen Morales, «Una vergüenza…. abrazos y mucho amor para todos los que han perdido amigos y familiares o que siguen luchando contra esta mierda de virus…😞»; Natalia Verbeke, «Me sumo a tu abrazo @pitialonso»; Aurora Carbonell, «Lamentable. Un abrazo fuerte para todos los que hemos perdido a seres queridos o tenemos hospitalizados a otros…»; el escritor Curro Cañete, «Ni caso: concéntrenos en lo nuestro, pronto seremos libres otra vez gracias a las vacunas!!!!!!!!!!!».