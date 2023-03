Lydia Lozano, molesta con sus compañeros de 'Sálvame': "Me harta mucho. No voy a llorar"

Lydia Lozano tenía que hacer frente a las acusaciones de sus compañeros de 'Sálvame' un día antes. El programa apuntó a que la colaboradora, muy amante de su trabajo, cuando no era convocada para estar en una entrevista de 'Viernes Deluxe' hablaba con los directores. Esto provocaba, a su vez, que otro compañero perdiera su hueco por colocarla a ella después de estar convocado. Ya no quiere llorar más, como ha sucedido anteriormente, ahora solo quiere dejarlo atrás. "Me pongo a bailar porque no quiero llorar, porque luego soy la víctima" comenzaba a decir mientras se levantaba y se movía al ritmo de la música y bromeaba con que la silla en la que estaba sentada era suya. Está convencida de que todo esta trama de las sillas "se la ha sacado de la manga Kiko Matamoros". Sigue sin entender cómo han podido acusarla de esto "cuando en la vida ha llamado mi representante, ni yo". De hecho, ante la crítica de Kiko Hernández sobre que no era capaz de hacer autocrítica, reconocía que "me he comido el banquillo más grande de los 14 años de programa yo". La tan famosa silla donde se sentaba le sirvió como ejemplo para ello: "¿Por qué me regaló una silla el programa? Por el cachondeo de estar en el banquillo". Jorge Javier Vázquez, presentador del programa, analizando la situación desde fuera veía otra perspectiva. Lo que más le había dolido al final era que dijeran si era mala compañera.

El proceso para participar en el programa de los viernes por la noche es sencillo para ellos. Desvelaba que "he vivido cinco años en el Deluxe en el que hasta las 9 de la noche no sabíamos en qué posiciones estábamos". Como este empieza su emisión en directo en Telecinco a partir de las 22:00 horas, sería complicado que pudiera hacer, según ella, todo lo que le señalan. "No sabíamos hasta la reunión la posición, ya me dirás tú cuando me daba tiempo", sentenciaba.