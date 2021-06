La guerra abierta entre Laura Fa y Lydia Lozano se ha reabierto en el plató de ‘Sálvame’ tras las recientes críticas de la catalana a su compañera.

No es la primera vez que las vemos enfrentarse en un plató de televisión, pero a medida que pasa el tiempo la diferencia de posturas entre ambas se hace cada vez mayor. Este lunes, Laura Fa y Lydia Lozano han vuelto a protagonizar un tenso cara a cara tras las últimas críticas de la catalana a su compañera.

A través de las redes sociales, así como en un artículo escrito para un medio, la de Badalona ha reabierto la brecha con la canaria por la actitud que mostró durante la emisión del documental de Rocío Carrasco: ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. A Laura Fa no le pareció bien la actitud de Lydia en su cara a cara con la madrileña. El día de la entrevista en directo a Carrasco, la colaboradora le recriminó a la protagonista de la docuserie que no le hubiera “quitado la venda” con respecto a la verdadera personalidad de Antonio David Flores el día en el que tuvieron una conversación privada de 45 minutos.

«No entiendo que no le pidiera perdón. Para mí pedir perdón es lo que hizo Kiko Hernández… La vi más preocupada por la situación que por empatizar con Rocío Carrasco», ha comentado Laura Fa en un directo de Instagram con Nuria Marín. Una charla online en la que confesó su sorpresa porque Lydia dijera a Rocío Carrasco que no la consideraba «una mujer manipulable». En su opinión, «todos somos manipulables». Y opina que esta debería haberle pedido disculpas públicamente a la hija de Rocío Jurado por su comentario.

Lydia Lozano, dolida con Laura Fa: «Me ha hecho un daño gratuito»

Lydia Lozano ha reconocido que estaba «muy nerviosa» por volver a hablar ante las cámaras con Rocío Carrasco y ha entonado el mea culpa en el plató de ‘Sálvame’: «No debí decirle lo de quitarme la venda de los ojos». Sin embargo, sigue sin entender las críticas que ha recibido por parte de su colega. «Dice que es prescindible, que es una porquería de periodista», se ha quejado. Laura Fa puntualizaba: «Es un artículo en el que hablo de su trabajo, no la critico como persona… No lo hago por mal rollo. Una vez que entiendo que no me va a perdonar me siento más libre para no tener cuidado según lo que hago». Pero ya es tarde para Lydia Lozano. Ya no hay vuelta atrás en su relación con su compañera de programa. “Nuestra relación es un camino de no retorno”, ha zanjado. «Me ha hecho un daño gratuito».