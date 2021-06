La periodista ha ha venido abajo ante los comentarios del colaborador del programa.

En los últimos días, Lydia Lozano ha sido objeto de numerosos comentarios por parte de sus compañeros. Muchos de ellos la han hecho derrumbarse en directo en varias ocasiones. Todo empezó el día que Belén Esteban destapó que su compañera contaba con servicio de peluquería y maquillaje, un servicio que fue retirado a todos los colaboradores de ‘Sálvame’ tras el inicio de la pandemia provocada por el coronavirus. La canaria logró acceder a este beneficio tras ser operada de cervicales, pero las quejas de Kiko Hernández y Kiko Matamoros acabaron con este ‘privilegio’ después de crear polémica en el debate del programa.

Sus compañeros la veían recuperada de su intervención y creían que tenía capacidad de movimiento suficiente como para peinarse y maquillarse a sí misma. Por eso la dirección del programa decidió retirarle este servicio contratado para ella. Desde entonces, las críticas y los reproches a Lydia no han cesado.

Kiko Hernández, a Lydia Lozano: «No estás bien de la cabeza»

Este martes, Kiko Hernández ha reprochado a la canaria por haberse quejado en el plató de ‘Supervivientes’ por no poder disfrutar de los servicios de los estilistas capilares de la cadena. “Montaste un pollo monumental llorando con la voz entrecortada. ¡Con los problemas que tenemos todos, que tú porque te quiten el maquillaje y la peluquería… es de que no estás bien de la cabeza, que te lo hagan mirar!”, le ha dicho. Ante la desaprobación de Kiko, ella explicaba lo sucedido: lo que sucedió en ‘SV’ es que se agobió por falta de tiempo y porque no tenía margen para llamar a nadie que la pudiera maquillar. “El día que te pase algo gordo, hija”, se quejaba Hernández.

Las palabras de Kiko han puesto los ánimos de Lydia por los suelos. Rota en llanto, se ha lamentado de los reproches. Jorge Javier Vázquez le preguntaba si se sentía mala compañera. «El fracaso sería si pensase realmente que soy mala compañera. El fracaso es que no siéndolo, que la gente me lo diga. Porque sé cómo reacciono ante el problema de un compañero. Yo siempre estoy ahí. Que me digan el día que se me ha llamado y he dicho que no», respondía.

«No puedo decir de Lydia que sea mala compañera», apuntaba el presentador. Kiko Hernández no estaba de acuerdo. «Si te adelantas a una noticia… No es mala compañera en general, pero con algunos compañeros… Ella antepone el trabajo al compañerismo. Si tiene que dar una noticia, prefiere darla antes que pensar en algún compañero», decía.

«¿Crees que los compañeros se fían de ti?», le ha preguntado el de Badalona. «No, es algo que he sentido. Muchas veces he escuchado: ‘Cuidado, que viene Lydia, que lo cuenta todo. Belén Esteban me lo ha dicho muchas veces. Me ha constado mucho demostrárselo, pero Belén no se fiaba de mí», contestaba. Tras más de dos décadas trabajando en televisión ha aprendido a hacer oídos sordos a este tipo de comentarios: «Cuando oigo comentarios así, me doy la vuelta y me voy».

Jorge Javier Vázquez defiende a Lydia Lozano: «Es una de las personas más discretas que hay aquí»

El de Badalona rompía una lanza a favor de su compañera. «Una de las personas más discretas que hay aquí es Lydia», puntualizaba. «Cuando hablas con alguien aquí respeta y no se acerca. Si estoy hablando con alguien sé que se va a quedar aquí y no se acerca si es una conversación privada. No todo el mundo lo hace. Son muchos años y yo me fío de Lydia».

Lydia explicaba: «Yo me fío de ti, de María Patiño, de Antonio Rossi«. Rafa Mora aprovechaba la ocasión para dar su opinión: «Es una profesional, una grande en lo suyo. Eso nadie lo cuestiona. Eso sí, ya no es la que era. En muchas ocasiones ha metido la pata hasta el fondo». En este punto, Kiko Hernández no tenía nada que objetar: «Yo llevo trabajando con ella 20 años. Le he contado cosas y no se las ha contado ni a Charly». Finalmente, las lágrimas han cesado y Lydia, más tranquila, continuaba con su labor recuperada por completo de su sofocón.