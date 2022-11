Cinco meses desde que su nombre copara todos los titulares por las acusaciones que pesan contra él y contra su mujer, Arantxa Palomino, Luis Lorenzo ha concedido su primera entrevista a ‘El programa de Ana Rosa‘. Después de ser acusado de participar en la supuesta muerte de la tía de su mujer, Isabel Asunción, el actor insiste en su inocencia y cuenta todos los datos de lo ocurrido en esta complicada historia. «Soy absolutamente inocente, tanto yo como mi mujer«, sentencia.

Luis Lorenzo se ha mostrado seguro y tranquilo al contar los hechos delante de las cámaras. El motivo de su serenidad, dice, es que tiene la conciencia tranquila: «Nadie ha asesinado a Isabel. Esa es la tranquilidad. Más allá de todo eso, No voy a aparecer de forma denostada, tirado por el suelo o metiéndome en una cama porque no hemos hecho nada. Es verdad que ha sido difícil cada día por el daño que se ha hecho a nuestros hijos».

«No somos psicópatas», dice Luis Lorenzo

«Se nos está investigando por el cargo más grave que existe, que llevaría aparejado una pena de 20 a 25 años. ¿Crees que alguien está bien así? No, sería un psicópata y no somos psicópatas. Somos conscientes de lo que está en juego, pero tenemos la conciencia tranquila», sentencia en el programa de Ana Rosa Quintana. «Las últimas informaciones por parte de toxicología dicen que existe claramente una enorme posibilidad que pueda ser una muerte natural. Y a eso nos aferramos. Esperamos con ahínco ese informe final y estamos convencido de que el resultado es muerte natural porque simplemente nosotros no hemos envenenado a Isabel, Ana Rosa, te lo juro por mi vida«, aclara.

Luis Lorenzo explica el sufrimiento de su familia: «Tenemos dos niños pequeños que están siendo señalados. Han sufrido una escabechina mediática sin precedentes. He tenido que cambiar de colegio a uno de mis hijos por lo que está sucediendo». Por otro lado, señala: «Yo no soy ganador de nada porque quien ha perdido es mi familia, en este momento estamos señalados y está siendo una auténtica barbaridad». En cuanto a la salud de la tía de Arancha Palomino, cuenta que la mujer tenía diversos problemas de salud: «Isabel viene a casa, en el mes de marzo, estuvo tres meses, ella ya había sido diagnosticada en agosto de 2020 por una doctora de principio de demencia cognitiva y se le había mandado medicación. Tenía un temblor parkinsoniano que estaba medicado, tomaba medicamentos para la hipertensión y lo de la sordera es anecdótico». Asimismo, apunta: «Ella estaba bien, era una mujer autónoma, no tenía en ese momento problemas de movilidad y de la cabeza, gracias a Dios, estaba estupenda… pero sí había patologías previas». Insistiendo una y otra vez en su inocencia, ha contado delante toda la audiencia: «No hubo ni una sola prueba de esos materiales pesados que aparecieron en la analítica en mi casa». Por otro lado, el actor sentencia al equipo de investigación de la comandancia de Tres Cantos: «No han hecho bien su trabajo… en esa panera había sal, bicarbonato sódico y azúcar… se estuvo especulando con los polvitos de esa cesta… Hubo un informe de criminalística que corroboró que no había cadmio en casa y que las dosis mínimas de manganeso que parecen en un frasco destinado como tinte para los zapatos son de uso doméstico y no pueden producir la muerte… Desde el año 206 las pilas no se fabrican con cadmio».